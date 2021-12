Prince George, Charlotte et Louis surpassent Archie et Lilibet dans un nouveau sondage | Royale | Des nouvelles

Les enfants du prince William et de Kate ont surclassé leurs cousins ​​Lilibet et Archie dans une liste des dix prénoms les plus populaires au monde, inspirés par la famille royale. Les recherches menées par l’expert en révision de jeux en ligne LuckyCreek ont ​​examiné les données de l’ONS et de Nameberry, un site Web de noms de bébé, pour compiler la liste.

La fille de William et Kate, Charlotte, âgée de six ans, s’est classée au deuxième rang des prénoms féminins les plus populaires de la famille royale.

Selon les données de l’ONS, Charlotte a toujours été un nom populaire au Royaume-Uni, mais depuis la naissance de la princesse en 2015, le rang est passé de 25 à 12.

Alors que son frère aîné George revendique la cinquième place du prénom de bébé le plus populaire au monde, mais la deuxième au Royaume-Uni.

Le futur roi est né en 2013 et, depuis lors, son nom gagne en popularité chaque année.

Frère Louis, qui a eu trois ans en avril, a revendiqué la quatrième place.

Leur père William, 39 ans, a revendiqué la cinquième place sur la liste mondiale.

Isla et James ont remporté les premières places pour les noms de bébé liés à la royauté les plus populaires au Royaume-Uni.

Selon les données de l’ONS, Isla, après l’arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II et la fille de Peter Phillips, était le nom de fille le plus populaire inspiré par la famille royale.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales l’année dernière et vivent maintenant en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet ‘Lili’ Diana.

Archie, deux ans, était classé numéro six sur la liste des noms, tandis que sa sœur Lilibet, née en juin, n’y figurait pas.

Cependant, Elizabeth, dont Lilibet est un surnom célèbre, a remporté la septième place.

Le nom royal le moins influent est Meghan, après Meghan Markle – juste derrière Anne, selon la recherche.

Alors qu’Harry apparaissait à la huitième place, devant Peter et Edward.

Un porte-parole de LuckyCreek a déclaré à propos des résultats : « L’intérêt pour la famille royale n’est pas seulement un phénomène au Royaume-Uni, mais dans le monde entier.

« C’est incroyable de voir l’influence que les membres de cette célèbre famille ont sur le public et la montée en flèche des noms de bébé.

« Il sera intéressant de regarder l’influence de ces noms de bébé et de voir où se situe le dernier ajout – Lilibet – à l’avenir. »

Les fans de Sussex attendent toujours la première photo de la jeune fille à paraître plus de six mois après son arrivée.