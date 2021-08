Prince George et Charlotte ont appris à écrire des « lettres de remerciement » comme réponse « automatique » | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge essaient de garder leurs enfants à l’abri des projecteurs autant que possible, mais ont été diligents dans leurs tactiques parentales. Une source royale a récemment déclaré au magazine OK : “En raison de qui ils sont, William et Kate ont dû être des parents très organisés.

“Mais en tant que parents, Wills et Kate ont développé ce brillant talent de laisser autant qu’ils peuvent sembler spontanés et c’est ainsi que les enfants le voient.”

Les bonnes manières sont quelque chose que Kate s’assure de transmettre à ses enfants pour l’école.

Ils ont expliqué : « Les manières à table, les lettres de remerciement, les petites politesses sont en train d’être forcées dans les enfants pour qu’elles deviennent automatiques.

“Si George a été méchant, et il l’a été à l’occasion, Kate et William sont doués pour lui expliquer le bien et le mal de ce qui s’est passé.”

Le prince William et Kate s’assurent d’agir comme n’importe quel autre parent à l’école, en aidant aux événements scolaires et aux courses scolaires.

La source a ajouté: “Elle vient d’une famille de soutien, elle est donc très attachée aux réseaux familiaux et aux réseaux d’amis et d’organisations.

« En tant que parents, ils sont également très doués pour retrousser leurs manches et aider lors des événements scolaires ; journées sportives, collectes de fonds et ce genre de choses.

Ils ont poursuivi: «Ils essaient d’être comme des parents normaux avec des défis parentaux normaux.

Le prince Louis a maintenant trois ans et a commencé à l’école maternelle en avril.

Le prince Louis fréquente la Willcocks Nursery School à Londres, la princesse Charlotte y est allée en 2018.

La crèche a été créée en 1964 par Diana Willcocks et leur site Web indique :