Prince George et Philip: Un joli livre a montré un lien spécial entre Duke et son arrière-petit-fils | Royal | Nouvelles

Prince Philip: Lucas loue le travail de conservation en hommage

Le mari de la reine est décédé paisiblement au château de Windsor vendredi à l’âge de 99 ans. Les funérailles du prince Philip auront lieu samedi et les membres de la famille royale ont rendu hommage au plus ancien époux régnant à un monarque de l’histoire britannique.

Mais son lien spécial avec son arrière-petit-fils, le prince George, a été démontré à travers un livre adorable Tractor Ted.

Tout en rendant hommage à Philip, les parents de George, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont partagé une image adorable.

La jolie photo montre George assis à côté de son arrière-grand-père sur le siège du coffre d’une voiture.

Philip a un grand sourire sur son visage alors qu’il est assis à côté de George, qui a un livre ouvert sur ses genoux sur la photo.

Le lien spécial du prince George et Philip révélé (Image: Instagram / Kensington Palace)

Le prince Philip est décédé vendredi (Image: .)

Le livre est issu de la populaire franchise pour enfants, Tractor Ted, qui présente “des images brillantes tirées de séquences de fermes réelles”.

Le livre des premières années montre l’amour de Philip et George pour la nature et l’environnement.

En octobre, les parents de George, le duc et la duchesse de Cambridge, ont déclaré que leur fils de 7 ans était «obsédé» par «être dehors».

Une source proche du couple a déclaré à l’époque: “William a acheté à George un livre sur les créatures marines il y a quelques mois parce qu’il est fasciné par ce qui se passe sous l’océan.”

La reine Elizabeth II et le prince Philip (Image: .)

L’année dernière, le jeune prince a rencontré le célèbre environnementaliste Sir David Attenborough qui lui a «offert» une dent de requin et un fossile rare.

L’amour et la conscience de George pour la nature et la faune sont l’une des nombreuses qualités que le prince Philip a accordées à son arrière-petit-fils.

Philip a fait le tour du monde pour attirer l’attention sur le sort de la faune et pour sensibiliser le public à la déforestation et à la pollution.

Il a dit un jour: «Nous dépendons de faire partie de la toile de la vie, nous dépendons de tous les autres êtres vivants sur cette planète, tout autant qu’ils dépendent de nous.

Chronologie royale du prince Philip (Image: Express)

«Si nous, humains, avons ce pouvoir de vie et de mort, pas seulement la vie et la mort, mais aussi l’extinction et la survie, nous devons l’exercer avec une sorte de sens moral.

“Pourquoi faire éteindre quelque chose si nous n’avons pas à le faire?”

S’adressant à la Conférence sur la pollution mondiale à Strasbourg en 1970, Philip a déclaré: “Il est totalement inutile pour beaucoup de gens bien intentionnés de se tordre la main en conférence et de signaler les dangers de la pollution ou de la destruction des campagnes si personne est disposé ou capable de prendre des mesures. “

Le duc d’Édimbourg a aidé à fonder le World Wide Fund for Nature (WWF) en 1961 ainsi que la Australian Conservation Foundation en 1963.

Le prince Philip aux côtés de sa famille (Image: .)

Il est devenu président du WWF de 1981 à 1996 et a écrit plusieurs livres sur les menaces auxquelles sont confrontés les animaux dans le monde.

Sir David a parlé de l’impact de Philip sur la conservation et a déclaré: «Son importance pour la conservation dans le monde a été absolument énorme.

«Vous pouvez aller n’importe où dans le monde et il saura où vous devez établir la connexion, où vous devez mettre la pression, ce que vous devez faire.

“Il est très pratique en ces termes.”

La reine Elizabeth II et le prince Philip (Image: .)

Le prince William a déjà parlé de la lutte de son grand-père et de son père, le prince Charles pour la conservation.

Il a déclaré dans le documentaire sur le changement climatique, Une planète pour nous tous: «Mon grand-père et mon père travaillent dans le domaine de la conservation, du monde de l’environnement depuis des années.

“Mon grand-père est bien en avance sur son temps.”