Le jeune prince, sept ans, a été vu portant un costume et une cravate assortis à son père dimanche. Les trolls en ligne n’ont pas tardé à se moquer de lui pour sa tenue de soirée. George a regardé le match avec le prince William et Kate Middleton et ses réactions pertinentes ont conquis le cœur de nombreux utilisateurs de Twitter.

“La tristesse du visage du prince George représente toute l’Angleterre”, a déclaré l’un d’eux.

“Cette séquence de Prince George célébrant avec sa mère et son père était parfaite”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

“Le reste du pays a réagi comme le prince George lorsque l’Angleterre a marqué”, a déclaré un autre avec une adorable photo de George sautant en l’air.

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas aussi positifs, un utilisateur espérant qu’il « pleure dans sa cravate ».

“Il a été très populaire, mais je pense qu’ils vont essayer de le garder un peu à l’écart des projecteurs.

« Ils en sont très conscients.

“Les photos étaient super avec son père quand il célébrait ce moment trop bref.”

Lors du dernier match de l’Euro 2020 contre l’Allemagne, George a insisté pour qu’il porte un costume assorti avec son père et a reçu de nombreux commentaires sur son apparence.

L’expert royal Duncan Larcombe a déclaré au magazine OK que: “Le prince William est le héros absolu de George”

« Il pense que son père est la personne la plus parfaite de la planète.

« George idolâtre son père. C’est pourquoi nous l’avons vu si élégant dans son costume – il voulait vraiment s’habiller comme William.”