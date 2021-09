Prince George, Louis et Charlotte ont les « bons ingrédients » – « Des yeux pétillants ! | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Cambridge sont les parents du prince George, huit ans, de la princesse Charlotte, six ans, et du prince Louis, trois ans. Un ami de la famille des Cambridges a déclaré au magazine PEOPLE que les enfants de Cambridge avaient tous “les bons ingrédients”.

Ils ont poursuivi : “Tous des enfants très polis, mais ils ont un petit pétillement dans les yeux.

“Prince George est un petit garçon craquant et les valeurs maternelles de Kate sont claires à voir”.

Les Cambridges sont connus pour être des parents très actifs et impliqués dans l’éducation de leurs trois enfants.

Une source royale a également déclaré à OK Magazine : « Elle [Kate] vient d’une famille solidaire, elle est donc très attachée aux réseaux familiaux et aux réseaux d’amis et d’organisations.

« À cause de qui ils sont, William et Kate ont dû être des parents très organisés.

«En tant que parents, Wills et Kate ont développé ce brillant talent de laisser autant qu’ils peuvent sembler spontanés et c’est ainsi que les enfants le voient.

“Les manières à table, les lettres de remerciement, les petites politesses sont imposées aux enfants pour qu’elles deviennent automatiques.”

Les enfants portent également des noms différents à l’école. La princesse Charlotte est connue sous le nom de Charlotte Cambridge, tandis que le prince George s’appelle également George Cambridge.

Dans une interview au magazine People, il a expliqué : « Ils apportent à la fête différents moyens de réaliser l’ensemble.

« Il a l’expérience de savoir où se situe l’institution et de la voir évoluer.

“La duchesse apporte cette conscience pragmatique de ce que c’est que d’être d’une famille décente et terre-à-terre.”