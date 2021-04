Prince George montre des liens étroits avec sa mère Kate dans un moment familial adorable | Royal | Nouvelles

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince George ont réchauffé le cœur des fans avec leur démonstration d’affection entre mère et fils dans une vidéo adorable. Le duc et la duchesse de Cambridge ont publié une brève vidéo de 40 secondes sur leur fil Twitter pour marquer leur 10e anniversaire.

La légende de la vidéo disait: “Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille, W et C.

La vidéo a montré un moment réconfortant où Prince George et Kate peuvent être vus se tenant la main alors qu’ils marchent dans un jardin en souriant de bon cœur, pour le plus grand plaisir des fans.

Plus à venir…