Prince Harry: Charles est intervenu pour marcher dans l’allée – «Tout ce dont Meghan a besoin» | Royal | Nouvelles

Mais les précédents commentaires publics indiquent qu’ils avaient autrefois un lien beaucoup plus fort. Le duc a demandé à son père de promener Meghan dans l’allée pour leur mariage en 2018 et a parlé de son immense gratitude.

S’exprimant dans le documentaire ‘Prince, Son and Heir: Charles at 70’, Harry a déclaré: “ Je lui ai demandé et je pense qu’il savait que cela allait arriver, et il a immédiatement dit ‘oui, bien sûr, je ferai tout ce dont Meghan a besoin. et je suis là pour vous soutenir.

«Pour lui, c’est une opportunité fantastique de se mobiliser et d’être ce soutien, et vous savez qu’il est notre père, alors bien sûr, il sera là pour nous.»

Le ton positif de Harry est à peu près le même que lorsqu’il a assisté à une garden-party au palais de Buckingham avec sa femme Meghan pour marquer le 70e anniversaire de son père.

Harry fit un discours chaleureux félicitant son père pour son travail sur le changement climatique et d’autres problèmes.

Il a déclaré au public: «Son enthousiasme et son énergie sont vraiment contagieux; cela a certainement inspiré William et moi à nous impliquer dans des questions qui nous tiennent à cœur et à faire tout ce que nous pouvons pour changer les choses.

“En fait, bon nombre des problèmes sur lesquels William et moi travaillons actuellement sont des sujets que notre père nous a présentés en grandissant.”

Son affection évidente pour Charles et son impact positif sur les jeunes princes ont été quelque peu éclipsés par des remarques récentes.

Le duc de Sussex a ce mois-ci des problèmes détaillés qu’il pense avoir rencontrés avec le style parental de Charles.

Harry a également déclaré à Oprah Winfrey en mars qu’il y avait “beaucoup à faire” avec Charles après Megxit, faisant allusion à une retombée majeure entre les deux.

S’adressant à Mme Winfrey sur AppleTV + ‘The Me You Can’t See’, Harry a dit que Charles a élevé les princes comme il a été élevé.

Il a affirmé que Charles avait dit: “Eh bien, c’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi”.

Harry a donné son point de vue: «Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, tout le contraire.”

Charles serait «absolument abasourdi» par les récents commentaires, selon un initié royal.

Ils ont déclaré au Daily Mail: “Personne dans les cercles du Palais n’a autre chose que de la sympathie pour le traumatisme et la vie troublée d’Harry, mais il est contrarié et mal à l’aise de le partager dans une émission de télévision internationale.”

Nick Bullen, rédacteur en chef de True Royal TV, a déclaré à US Weekly que le prince «bouillait de colère» face aux affirmations de son fils.