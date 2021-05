Prince Harry défendu par l’ami de Meghan Markle après la réaction du podcast | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a discuté avec l’acteur américain Dax Shepard pour son podcast Armchair Expert, où Harry a discuté de sujets tels que la thérapie, la santé mentale et la parentalité de son père. La conversation de 90 minutes a été déchirée par des experts royaux, qui accusent Harry d’élargir le fossé entre lui et la famille royale. Mais Omid Scobie, qui a écrit une biographie sur Harry et Meghan l’année dernière, a défendu l’interview du duc.

M. Scobie a écrit sur Twitter: «Alors que la semaine de sensibilisation à la santé mentale se termine, peut-être que les dernières 24 heures peuvent être quelque chose sur lequel nous réfléchissons tous?

«Un activiste de la santé mentale s’ouvrant sur ses propres expériences, seulement pour être déchiré pour avoir fait ce que tant de gens travaillent sans relâche à déstigmatiser.

“Ce n’est pas un progrès.”

Harry a parlé de sa propre santé mentale en détail sur le podcast et a déclaré que quand il était plus jeune, on lui avait dit de chercher de l’aide pour ses difficultés.

Il a dit: “(on m’a dit)” Vous avez besoin d’aide “.

«En tant que cas de, pas de faiblesse mais ‘je ne sais pas comment gérer cela.

“Vous êtes dérangé, vous ne vous sentez pas très bien, allez chercher de l’aide.”

Le duc a admis que de telles attitudes l’avaient amené à «s’objecter et à s’enfuir», ajoutant: «Chacun de nous essaiera de trouver un moyen de masquer le sentiment réel et d’essayer de se sentir différent de ce que nous ressentons réellement.»

Harry a dit qu’assister à la thérapie signifiait que “soudainement, la bulle a éclaté” et il a réalisé qu’il devait faire un changement.

Maintenant, il dit qu’il est sur la bonne voie.

Le duc a déclaré à l’acteur: «La bonne chose est que le cours est en train d’être modifié.

«La meilleure chose à faire est d’être suffisamment conscient pour dire: ‘Je rejette ça, je vais pousser ça hors de ma vie, je ne vais pas le partager avec personne d’autre.’

«Pourquoi partagerais-je quelque chose que je déteste avec quelqu’un d’autre? Je vais partager les bonnes choses.

Il a dit que lui et la duchesse avaient remarqué une amélioration de leur santé mentale depuis leur déménagement.

Harry a dit: “Vivant ici maintenant, je peux réellement lever la tête.

«Et en fait, je me sens différent, mes épaules sont tombées, alors ayez les siennes, vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre.

«Je peux emmener Archie à l’arrière de mon vélo. Je n’ai jamais eu la chance de faire ça.