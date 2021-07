Prince Harry: Duke ” aura besoin de sa famille ” pour être ferme ” de sa chair et de son sang ” – Expert | Royale | Nouvelles

Bien que Harry et Meghan, la duchesse de Sussex se soient retirés de la vie royale, un expert a affirmé que le couple devra parvenir à un “compromis” avec le cabinet. Harry est retourné au Royaume-Uni pour dévoiler une statue de sa mère au palais de Kensington, mais le commentateur royal Duncan Larcombe, a affirmé que Meghan et lui auraient besoin de “planifier” la façon dont ils communiqueraient avec le cabinet à l’avenir. En effet, M. Larcombe a affirmé que Harry et Meghan ne pourront pas “coexister” en tant que célébrités et anciens membres de la famille royale.

S’adressant à Closer, M. Larcombe a déclaré: “Harry et Meghan semblent penser qu’ils peuvent coexister dans ces deux mondes – le monde de la royauté britannique et des célébrités américaines.

“Harry aime la vie américaine maintenant – mais il est toujours en phase de lune de miel.

“Je pense que revenir et voir son frère, surtout dans le contexte très émouvant d’un mémorial pour leur mère, le fera peut-être se demander pourquoi il a tout abandonné.

“Il a totalement sacrifié ses relations avec sa famille pour sa nouvelle vie avec Meghan, et les choses semblent avoir été faites à sa façon et avec ses besoins en premier.

“Mais, finalement, Harry voudra et aura besoin de sa famille – ils sont sa chair et son sang.

Il a fait valoir que Harry et Meghan “devraient faire des compromis” et a averti qu’il y aurait un moment où le duc “sera déchiré entre le monde de Meghan et sa propre famille”.

Il a ajouté: “Ils doivent planifier ce qu’ils disent et font pour aller de l’avant et communiquer avec la famille royale, s’ils veulent avoir une relation avec la famille de Harry.”

Malgré les commentaires de M. Larcombe, Harry et Meghan ont tous deux pris la décision conjointe de se retirer de la vie royale afin de devenir plus indépendants financièrement.

JUST IN: Brexit LIVE: SNP perd face à Boris avec une tentative sensationnelle de changer la règle britannique

Harry a affirmé que sa propre enfance avait été difficile en raison du traumatisme que son père avait subi et transmis au duc.

Tel était le traumatisme de la perte de sa mère, Harry a révélé qu’il avait souffert d’une grave anxiété lorsqu’il était plus jeune.

Harry a déclaré: “J’étais juste partout mentalement

“Chaque fois que je mets un costume et une cravate pour avoir à jouer le rôle, et je me dis ‘bon, visage de jeu’, je me regarde dans le miroir et je dis ‘allons-y’.

« Avant même de quitter la maison, je coulais de sueur.

“J’étais en mode combat ou vol.

“J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir comme je me sentais.”