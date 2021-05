Prince Harry: Duke dit à Oprah sa «honte» de la façon dont il a réagi aux pensées suicidaires de Meghan | Royal | Nouvelles

L’épisode bonus “mairie” de la série The Me You Can’t See, sorti jeudi soir, a vu le duc de Sussex révéler comment il avait géré les pensées suicidaires de Meghan. Il a dit: “J’ai un peu honte de la façon dont je l’ai géré.”

S’adressant à Mme Winfrey, Harry a affirmé que son père l’avait laissé «souffrir» comme un enfant face aux médias.

Il a dit: «Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir.

“En fait, bien au contraire. Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences, les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faire les choses pour vos enfants.

«Ne s’agit-il pas de briser le cycle? Ne s’agit-il pas de faire en sorte que l’histoire ne se répète pas? Que quelle que soit la douleur et la souffrance qui vous sont arrivées que vous ne transmettez pas?

Le prince de Galles serait “blessé” et “déçu” par les allégations de Harry et souhaiterait qu’il s’arrête.

Une source a déclaré à US Weekly qu’il «bouillait de colère» et qu’il avait du mal à «se retenir».

L’initié a ajouté: “Il se sent torturé par Harry avec ses fouilles constantes. Il souhaite simplement laisser tomber.

«Le consensus général au sein de la famille royale est d’ignorer le comportement de Harry, pour éviter d’attiser les flammes, mais Charles a du mal à se retenir.

“Il veut vraiment se défendre.”

* Si vous avez des problèmes de santé mentale, vous pouvez parler à un conseiller qualifié de l’organisation caritative Mind mental health au 0300 123 3393 ou par e-mail à info@mind.org.uk