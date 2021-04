Prince Harry et Meghan Markle: Comment les Sussex passent-ils Pâques avec Archie? | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, et Meghan Markle, 39 ans, ont déménagé en Californie après leur démission en tant que membres de la famille royale l’année dernière. Le couple et leur fils Archie Harrison, un, sont maintenant basés à Montecito, Santa Barbara et devraient y rester à long terme. Meghan est enceinte de son deuxième enfant et se prépare à accueillir une petite fille cet été, voici comment les Sussex sont susceptibles de passer leur dernière Pâques avant d’accueillir un autre membre de leur famille.

Alors qu’au Royaume-Uni, le week-end de Pâques est pris en sandwich entre deux jours fériés, aux États-Unis, le dimanche est l’événement principal et Meghan et Harry le rendront probablement spécial pour leur petit garçon Archie.

Dans leur récente émission spéciale avec Oprah Winfrey, les parents adorés ont montré au salon de discussion héberger leurs poulets de sauvetage qu’ils gardent dans une huche appelée «Archie’s Chick Inn».

Compte tenu du lien fort entre les poulets de Pâques, Meghan et Harry ont peut-être apporté des touches spéciales au poulailler pour surprendre leur fils dimanche.

Parlant de leur style de vie à Los Angeles alors qu’ils montraient Oprah autour de leur maison, Meghan a déclaré: « Je pense simplement pouvoir vivre de manière authentique [has been the most important thing]», a déclaré Meghan. »

Lors de leur entretien avec Oprah, le couple a révélé qu’ils attendaient une petite fille et qu’Archie aurait bientôt une petite sœur.

Harry a dit: « C’est une fille », suivi de Meghan qui a dit la même chose.

Oprah a répondu: « Vous allez avoir une fille. Wow. »

Interrogé sur sa première pensée quand il a découvert qu’il avait une fille, Harry a dit à Oprah: « Incroyable. »

Il a ajouté: « Juste reconnaissant, comme tout le monde – avoir un enfant, un ou deux aurait été incroyable.

«Mais pour avoir un garçon et ensuite une fille, tu sais, que demander de plus?

« Mais maintenant, vous savez, maintenant nous – nous avons notre famille. Nous avons, vous savez, nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial. »

Harry devrait revenir au Royaume-Uni cet été pour dévoiler une nouvelle statue de la princesse Diana dans les jardins du palais de Kensington le 1er juillet.