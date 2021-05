Prince Harry «extrêmement protecteur» de Meghan Markle enceinte | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex attendent leur deuxième enfant au début de l’été. Le couple royal se prépare à accueillir une petite sœur pour leur fils Archie, âgé de deux ans.

Selon une source, Meghan et Harry ont organisé dimanche une fête des mères «discrète» aux États-Unis.

L’initié a déclaré à Us Weekly: «Alors qu’elle approche de la fin de sa grossesse, elle se calme.

«Harry est extrêmement protecteur et ne veut pas qu’elle en fasse trop.

Les Sussex ont annoncé qu’ils accoucheraient d’une petite fille lors de leur entretien avec Oprah Winfrey en mars.

LIRE LA SUITE: Meghan Markle a montré des signes de “ nerfs ” dans un geste de “ confort personnel ”

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la fondatrice de Make Give Live, Claire Conza, a expliqué que l’initiative fournit une gamme d’articles essentiels aux mères et aux enfants qui fuient la violence domestique.

La légende disait: “Merci Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, et bien sûr, Archie pour le généreux don de ces 200 bonnets à vos amis de l’autre côté du monde en Nouvelle-Zélande.

“@igotyourbackpacknz était très reconnaissant pour eux et ils seront envoyés dans des packs de soins dans des refuges autour de NZ pour réchauffer les têtes et les cœurs.

“Cela signifiait également beaucoup pour notre communauté de créateurs d’avoir quelque chose de spécial pour les rassembler pour profiter de la connexion et de la créativité tout en les fabriquant, et n’ont-ils pas fait un travail incroyable!? Joyeux anniversaire Archie.”