Prince Harry, interview de Meghan Markle: les célébrités réagissent

Choc royal. Les célébrités sont sous le choc après Prince Harry et Meghan MarkleL’interview révélatrice de CBS le dimanche 7 mars, au cours de laquelle ils ont partagé des détails inédits sur leur vie avant et après leur démission de leurs fonctions royales en 2020.

Le duc de Sussex, 36 ans, et le Costume alun, 39 ans, a fouillé dans les détails de leur mariage, de leur relation avec sa famille et plus encore au cours de l’interview, qui a été regardée par les fans et les célébrités.

Des fanatiques royaux à travers le pays se sont mis à l’écoute de l’événement télévisé sans précédent alors que Meghan détaillait ses pensées suicidaires lors de sa première grossesse et affirmait qu’un membre de la famille royale avait demandé à quel point la peau de son fils Archie serait «sombre» avant sa naissance. L’entrevue a également eu des moments plus légers alors que le couple a annoncé le sexe de leur deuxième enfant, une fille, et a discuté de leurs efforts futurs.

Le révélateur a été diffusé au milieu de la controverse entourant le natif de Californie, qui a été accusé d’intimider les assistants royaux avant de démissionner de ses fonctions de duchesse. Bien qu’elle ait nié les allégations, le palais de Buckingham a répondu aux allégations dans une déclaration à Nous hebdomadaire confirmant qu’ils prenaient les réclamations au sérieux et ouvrant une enquête.

«Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations Les temps suite aux affirmations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex », a commencé le communiqué, publié le mercredi 3 mars. «En conséquence, notre équipe RH examinera les circonstances décrites dans l’article. Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. »

La déclaration de la famille royale a continué: «La maison royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis un certain nombre d’années et ne tolère pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail.»

Le même jour, la chaîne a publié un teaser pour Harry et Meghan’s tell-all dans lequel l’ancienne actrice alléguait que la famille royale britannique avait joué un rôle dans la diffusion de fausses informations sur elle et son mari.

«Je ne sais pas comment ils pourraient s’attendre qu’après tout ce temps, nous resterions simplement silencieux s’il y a un rôle actif que The Firm joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet», a-t-elle déclaré. «Et si cela comporte un risque de perdre des choses, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été perdues.»

CBS a taquiné l’interview en publiant deux aperçus de la séance du 28 février. Ni Harry ni Markle n’ont beaucoup parlé dans l’un ou l’autre clip, mais ce qu’ils ont dit en dit long.

«Ma plus grande préoccupation était que l’histoire se répète», a déclaré le vétéran de la Royal Air Force britannique dans une bande-annonce, faisant apparemment référence à sa défunte mère, la princesse Diana, alors qu’elle était assise à côté d’une Meghan enceinte. «Pour moi, je suis vraiment soulagé et heureux d’être assis ici, à vous parler, avec ma femme à mes côtés, car je ne peux pas commencer à imaginer ce que cela a dû être pour elle de traverser ce processus par elle-même. il y a toutes ces années parce que cela a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins nous nous sommes.

Diana est décédée à 36 ans à la suite d’une poursuite en voiture avec des paparazzi à Paris en 1996. Un an plus tôt, elle et prince Charles divorcé au milieu d’allégations d’infidélité des deux côtés.

Continuez à faire défiler pour voir ce que les célébrités avaient à dire sur l’interview de Harry et Meghan.