Prince Harry la rockstar: les médias américains se réjouissent du discours «électrique» de Duke à Los Angeles | Royal | Nouvelles

Harry a figuré dans une liste de stars pour l’événement Vax Live du Global Citizen dimanche. Le joueur de 36 ans a prononcé un discours passionnant devant une foule animée d’invités vaccinés et a plaidé pour que les jabs COVID-19 soient “distribués à tout le monde partout”. Le duc, qui est président de l’événement, a été présenté avec son nom éclairé par des néons et a été ovationné par le public.

Son apparition a été un régal avec les médias américains, qui ont jailli du Prince sur les réseaux sociaux.

Mike Sington de NBC Universal a écrit sur Twitter: «Le prince Harry obtient son nom dans les lumières, alors qu’il fait une apparition de rock star à une ovation debout à Los Angeles.»

Chris Gardner, du journaliste d’Hollywood, a ajouté: «Eh bien, il est là!

“Los Angeles AIME le prince Harry ce soir – il reçoit une réception électrique et une ovation debout alors qu’il sort sur la plus grande scène depuis son déménagement sur la route à Montecito.”

L’événement visant à promouvoir les vaccins contre les coronavirus était la première apparition publique de Harry depuis les funérailles du prince Philip le 17 avril.

C’était également son premier engagement aux États-Unis depuis que lui et Meghan avaient accordé leur interview dramatique à Oprah Winfrey en mars.

Le concert a permis de recueillir des dons à Covax, qui travaille à fournir des vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire.

Il était animé par la chanteuse américaine Selena Gomez et sera diffusé en intégralité samedi prochain.

L’événement a également présenté des performances musicales de Jennifer Lopez, Eddie Vedder de Pearl Jam et les Foo Fighters.

Le président américain Joe Biden, la première dame Jill Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont également engagées à faire des apparitions spéciales.

Dans son discours, le prince Harry a salué le travail héroïque et le sacrifice des travailleurs de la santé de première ligne à travers le monde.

Il a déclaré: «Ce soir, nous célébrons chacun de vous ici, les travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et les millions de héros de première ligne à travers le monde.

Dans une déclaration avant le concert, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré: “Au cours de l’année écoulée, notre monde a connu la douleur, la perte et la lutte – ensemble. Maintenant, nous devons récupérer et guérir – ensemble.

«Nous ne pouvons laisser personne de côté. Nous en profiterons tous, nous serons tous plus en sécurité, lorsque tout le monde, partout, aura un accès égal au vaccin.

“Nous devons poursuivre une distribution équitable des vaccins et, en cela, restaurer la foi en notre humanité commune. Cette mission ne saurait être plus critique ou plus importante.”