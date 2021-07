Prince Harry: l’accord sur le livre explosif de Duke suscite une «immense peur» dans la famille royale | Royale | Nouvelles

Avant la publication des mémoires de Harry en 2022, un commentateur royal a révélé que la panique avait frappé le palais de Buckingham à propos de ce que le duc de Sussex pourrait révéler. S’exprimant lors de la sortie du livre, Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a affirmé que toute rumeur de légère panique de la part de la maison royale était un euphémisme. S’exprimant sur Lorraine d’ITV, il a affirmé que le nouveau livre avait dû créer des “nuits de sommeil” pour le palais.

M. Myers a déclaré: “Ils vont provoquer des nuits blanches assez inquiètes dans la maison royale.”

Commentant le livre qui coïncidera avec le jubilé de platine de la reine l’année prochaine, Harry a révélé son enthousiasme à l’idée de révéler la vérité derrière sa vie et ses expériences.

On pense que le contrat de livre vaut jusqu’à 29 millions de livres sterling, rapporte le Daily Mail.

Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique.”

On pensait initialement que les mémoires de Harry faisaient partie d’un accord de quatre livres conclu avec Penguin Random House.

Une source du Sussex a affirmé que le produit du livre serait reversé à une œuvre caritative.

Il y a des spéculations que le duc de Sussex pourrait revenir en septembre dans le cadre d’une célébration plus large de sa vie.

Harry a révélé plus tôt dans l’année que la mort de sa mère l’avait fait souffrir d’une grave anxiété.

Telle était son anxiété et sa santé mentale en difficulté, Harry s’était tourné vers la boisson et les médicaments pour guérir, soulager la douleur de la mort de sa mère.

S’adressant à Oprah Winfrey dans le cadre de la série Apple TV +, « The Me You Can’t See », Harry a décrit avoir gravement souffert de sa santé mentale entre 28 et 32 ​​ans.

En raison de ces luttes, Harry a qualifié cette période de « moment de cauchemar dans ma vie ».

Il a déclaré: “J’étais dans tous les sens mentalement.

“Chaque fois que je mets un costume et une cravate… je dois jouer le rôle et dire ‘bon, visage de jeu’, me regarde dans le miroir et dis ‘allons-y’.

“Avant même de quitter la maison, je coulais de sueur. J’étais en mode combat ou fuite.