Prince Harry le clown ! Duke ridiculisé en tant que « bouffon à la cour de la reine Meghan ! | Royale | Nouvelles

Meghan Markle publie un message d’anniversaire 40×40 sur Archewell

Jonathan Sacerdoti a déclaré que le rôle du duc de Sussex devenait de plus en plus celui d’un “acolyte aimant s’amuser” de l’ancienne actrice de Suits – et a mis en doute si l’effet global était “bon pour sa marque”. La vidéo a été téléchargée sur le site Web Archewell du couple royal le 4 août, jour du 40e anniversaire de la duchesse.

Quelle chute – d’être prince à être littéralement un bouffon à la cour de la reine Meghan Jonathan Sacerdoti

Au cours du clip de deux minutes et demie, on voit Meghan discuter avec l’actrice de comédie Melissa McCarthy via un lien vidéo à propos de son initiative 40×40 visant à encadrer «les femmes qui réintègrent le marché du travail».

Cependant, M. Sacerdoti, un commentateur régulier de Sky News ainsi qu’un contributeur à The Spectator, n’était pas convaincu, notamment par le rôle de Harry dans les procédures.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Quelle chute – de prince à littéralement bouffon à la cour de la reine Meghan.

Le prince Harry, photographié en train de jongler en arrière-plan, est le « bouffon » de Meghan, a déclaré M. Sacerdoti (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

« Il me semble intéressant de voir comment Meghan et Harry divisent leurs apparitions publiques et leurs déclarations.

« Meghan a en fait été assez calme dans la plupart des cas, laissant une grande partie du travail à Harry.

“Elle a fait la partie principale de l’interview d’Oprah Winfrey, qui était clairement très bien pensée à l’avance, et c’était une interview avec un de leurs amis proches, si proche qu’elle a été invitée à leur mariage, et donc c’était ‘pas susceptible d’être un défi pour elle.

« Je serais surpris s’il n’y avait pas eu beaucoup de préparation mutuelle au préalable, bien qu’ils aient affirmé que je crois au début de l’entretien qu’il n’y en avait pas eu.

Le prince Harry est montré en train de jongler en arrière-plan dans la vidéo (Image: Archewell)

« Harry, d’un autre côté, est venu, vous savez, pour une courte section à la fin de cette interview, mais depuis lors, la majeure partie est due à lui.

«Il a dit toutes sortes de choses – il a, disons, révélé sa vérité sur la famille royale et la sienne, son enfance puis son âge adulte au Royaume-Uni en tant que membre de cette famille.

“Elle a vraiment pris du recul, ce qui, je pense, a été très soigneusement conçu pour protéger sa réputation.”

Le couple avait une réputation collective en tant que Meghan et Harry, mais aussi des réputations distinctes, en tant que prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, et c’est cette dernière qu’elle avait « soigneusement protégée », a affirmé M. Sacerdoti.

Meghan Markle a utilisé la vidéo pour brancher son initiative 40×40 (Image: Archewell)

Melissa McCarthy est également en vedette (Image: Archewell)

Il a ajouté: «Donc, cette vidéo en était un bel exemple, lorsque Meghan parle, la première fois que le prince Harry a été amené pendant quelques minutes pour discuter avec Oprah à la fin, comme pour corroborer certaines des choses qu’elle a dites, et en fait, il y avait des contradictions entre ce qu’elle a dit et ce qu’il a dit dans cette même interview.

“Parce qu’il a dit que la conversation sur la couleur de la peau de leur enfant était quelque chose de théorique au début de la relation entre lui et Meghan et elle a dit que cela s’était passé pendant la grossesse, je crois.”

Le rôle de Harry dans sa dernière vidéo peut être fait dans cet esprit, a suggéré M. Sacerdoti.

Il a déclaré: «Peut-être ayant appris de cela, elle ne l’a même pas laissé parler dans cette vidéo.

Meghan Markle et le prince Harry ont été interviewés par Oprah Winfey plus tôt cette année (Image: GETTY)

« Au lieu de cela, il n’était même pas dans la même pièce, il semblait avoir été enfermé dans le jardin.

« Il était à la fenêtre, jonglant comme un clown ou un bouffon.

En ce qui concerne la dynamique de leur relation et les circonstances qui ont conduit à la vidéo, M. Sacerdoti a déclaré: “Beaucoup de gens ont dit que Meghan devait prendre les devants.

« Personnellement, je soupçonne qu’il y a toute une équipe de personnes qui réfléchissent à ces mouvements très calculés et bien mesurés.

«Donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit génial pour les marques de Harry d’être considérées comme un jongleur semi-compétent à l’extérieur de la fenêtre pendant la vidéo de comédie de troisième ordre.

“Cependant, c’est clairement quelque chose qu’il a accepté.”

Il était probable que les conseillers du couple aient vendu l’idée à Harry comme un moyen de montrer son “côté amusant”.

Cependant, il a ajouté: “Je pense que beaucoup de gens l’ont vu différemment et certainement le but de la chose pour elle de sortir dans cette vidéo était comme le donateur philanthropique compatissant dans la société et il est sorti comme son acolyte qui aime s’amuser.

« Maintenant, cela semble être une sorte de modèle.

“Meghan construit constamment sa marque et sa réputation avec des vidéos soigneusement conçues mettant l’accent sur la compassion et la gentillesse envers toute l’humanité.

« Qu’elle ait le dernier mot sur ces choses ou qu’elles soient d’accord mutuellement et qu’il soit satisfait de ce changement dans sa réputation, ce n’est que spéculation de notre part. »

Dans une déclaration publiée sur Archewell, Meghan a déclaré: «Je pense que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique, et pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider lancer un effort mondial en contribuant 40 MINUTES DE MENTORAT pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail. Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle selon ses propres termes, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.

« Si vous le pouvez, REJOIGNEZ-NOUS et engagez 40 minutes aujourd’hui au service des autres de la manière qui vous convient.

« Le temps que vous donnez peut contribuer à une VAGUE DE SERVICE GLOBALE et déclencher un impact significatif dans nos propres communautés et à travers le monde. »

L’apprentie star Karren Brady était l’une de celles qui ont exprimé leur soutien au projet, déclarant : « C’est une grande cause car plus de deux millions de femmes aux États-Unis et des dizaines de millions dans le monde ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

“Quoi que vous pensiez de Meghan, c’est une façon tellement positive de fêter ses 40 ans – en invitant les femmes à aider d’autres femmes à réintégrer le marché du travail.”