Prince Harry: le duc de Sussex retournera à New York pour remettre des prix – ‘Histoires de héros’ | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex, 37 ans, planifierait son retour en solo dans la Grosse Pomme quelques semaines seulement après que lui et son épouse Meghan Markle, 40 ans, se soient rendus dans la ville fin septembre. Selon le site Web de l’Intrepid Museum, Harry apparaîtra aux côtés du PDG d’iHeartMedia Bob Pittman, 67 ans, et du chanteur américain John Bon Jovi, 59 ans, lors de la cérémonie de remise des prix mercredi.

L’événement aura lieu juste un jour avant le jour de l’armistice, connu sous le nom de jour des anciens combattants de l’autre côté de l’étang.

Le média australien 9Honey rapporte que le duc s’est déjà associé à Bon Jovi pour enregistrer le single caritatif «Unbroken» pour les Jeux Invictus 2020.

Malheureusement, l’épidémie de COVID-19 a retardé la compétition, qui doit désormais avoir lieu à La Haye en 2022.

Les Jeux Invictus, disputés pour la première fois à Londres en 2014, sont organisés pour et soutiennent les militaires blessés, blessés ou malades.

JUST IN: Lady Louise fête son anniversaire à la suite d’un accouchement d’urgence il y a 18 ans

À l’instar de son travail avec Invictus, la visite de Harry à la cérémonie de remise des prix à New York est l’une des causes les plus importantes du duc.

Harry, qui a servi dans deux missions en Afghanistan avec l’armée britannique, remettra des prix à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires « vivant avec les blessures invisibles de la guerre ».

La cérémonie de la cravate noire ou de la tenue de soirée militaire, qui doit avoir lieu mercredi, oblige les visiteurs à fournir une «preuve de vaccination» pour embarquer à bord du transporteur historique Intrepid.

La description de l’événement sur le site Web se lit comme suit : « Le gala Salute to Freedom de l’Intrepid Museum reconnaît le leadership extraordinaire et honore les hommes et les femmes courageux qui servent pour la défense de notre nation.

LIRE LA SUITE: Les souvenirs du jubilé de platine de la reine ont été mis en vente avant les célébrations de l’année prochaine

« Le soutien du gala rend possible des expériences éducatives pour plus de 30 000 étudiants chaque année, un contenu STEM dynamique, des programmes gratuits pour les anciens combattants et les familles de militaires, des expositions qui présentent des histoires de bravoure et d’innovation, et la préservation des artefacts et des collections historiques du Musée se soucier. »

Plus tôt cette année, Susan Marenoff-Zausner, présidente de l’Intrepid Museum, a déclaré: «Nous sommes très reconnaissants au prince Harry, le duc de Sussex, d’avoir honoré et amplifié les histoires de ces héros et d’avoir contribué à sensibiliser au soutien en matière de santé mentale pour nos hommes et femmes en uniforme.

Elle aurait ajouté : « Nous sommes incroyablement fiers de décerner les premiers prix Intrepid Valor à cinq personnes incroyables qui sont allées au-delà de l’appel du devoir et ont persévéré dans des circonstances extraordinaires.

« C’est un principe fondamental de notre institution d’être là pour nos militaires et anciens combattants, qui sont toujours là pour nous tous. »

A NE PAS MANQUER :

Famille royale : Harry dans une nouvelle tempête Netflix « étonnante » [LIVE]

Les traditions du dîner de Noël de la reine mises à nu par l’ancien chef royal [INSIGHT]

Kate et le prince William s’ouvrent sur la «belle» journée de George [REVEALED]

Cependant, la visite de Harry à New York intervient peu de temps après avoir été rejoint par Meghan Markle, 40 ans, en tournée dans la Big Apple en septembre.

Le duc et la duchesse de Sussex ont parcouru près de 3 000 milles de leur domicile à Montecito, en Californie, jusqu’à New York pour une série d’apparitions.

Cela comprenait la participation à un service commémoratif du 11 septembre et une apparition sur scène lors de l’événement Global Citizen Live à Central Park.

Bien qu’on s’attende à ce qu’Harry apparaisse aux Intrepid Valor Awards sans sa femme, Hello! rapporte que la duchesse est sur le point de discuter de la «parité économique et professionnelle» pour les femmes lors du sommet New York Times Deal Book/Online plus tard dans la journée.