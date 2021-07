Prince Harry LIVE: la reine «désespérée» par le livre – La famille royale s’inquiète | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex a déclaré à sa famille quelques instants avant que la nouvelle ne soit annoncée qu’il publiait un livre. En signant un accord d’une valeur de 20 millions de dollars (14,6 millions de livres sterling), les assistants royaux craignent que Meghan n’écrive de manière fantôme les histoires de la vie de Harry. Prévu pour sortir fin 2022, le livre devrait partager les moments « intimes et sincères » du prince Harry ainsi qu’un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner », selon l’éditeur Maison aléatoire de pingouin.

Harry a déclaré qu’il écrivait ses mémoires “non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu”.

Meghan a sorti son livre, The Bench, sur l’amour d’un père et de son fils en juin 2021, avec le même éditeur que Harry a choisi pour son livre.

Les experts royaux ont déclaré que l’autobiographie d’Harry est un “exercice de gagner de l’argent au détriment de sa famille de sang”.

Les initiés avaient également prédit que ce serait “un livre de Harry, tel qu’écrit par Meghan”.

Le livre a été un choc pour la famille royale, car il travaille secrètement avec le nègre JR Moehringer, lauréat de Pulitzer, depuis un an.

Le biographe Phil Dampier a écrit dans le Daily Express : « Ils seront désespérés que Harry – sans doute poussé par Meghan – ne le laisse pas tranquille pendant un moment.

“Sa famille se préparera à plus de critiques, plus d’introspection” pauvre moi “et plus d’excuses pour justifier sa décision de quitter la vie royale.”

Harry, 36 ans, n’a pas informé son frère, le prince William, ni son père, le prince Charles, de sa décision de publier un livre, malgré un vol pour Londres depuis la Californie pour dévoiler une statue de Diana au palais de Kensington ce mois-ci.

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE: Harry risque une réaction américaine avec un mouvement de mémoire

Harry et Meghan ont choisi de quitter leurs fonctions royales en 2020 et vivent actuellement en Californie avec leurs deux enfants.

Le prince Harry a expliqué: “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que, peu importe où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

L’utilisation par Harry du mot “erreur” a dérouté certains experts royaux car cela montre qu’il réfléchit au Megxit ou à la façon dont ils auraient pu le faire différemment.

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, a déclaré : « Nous tous, à Penguin Random House, sommes ravis de publier les mémoires littéraires du prince Harry et de le faire rejoindre les leaders, les icônes et les acteurs du changement de renommée mondiale que nous avons eu le privilège de publier au cours de la années.

«Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit.

“C’est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son histoire honnête et émouvante.”

Le prince Harry a signé le contrat du livre malgré le fait qu’il ait demandé à plusieurs reprises que la vie privée de sa famille soit respectée.

Le livre couvrira l’enfance de Harry, son service militaire, y compris son séjour en Afghanistan, et sa vie en tant que mari et père ; il veut se présenter comme un père de famille mûr qui a appris de ses erreurs et est devenu un vieux sage sage.

Une autre source a affirmé que l’annonce avait provoqué beaucoup de regards, en disant : « Je pense que tout le monde est juste fatigué d’être en colère quand il s’agit de ces deux-là. Ils ont passé les 18 derniers mois à faire tout ce qu’ils avaient promis à Sa Majesté de ne pas faire – gagner leur vie grâce à leur vie antérieure et à leur statut de membre de la famille royale. C’est tristement prévisible, malheureusement.

La première version du livre est prévue pour octobre.

Suivez Express.co.uk pour les mises à jour en direct ci-dessous :