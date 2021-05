Prince Harry: Ma mère a été poursuivie à mort alors qu’elle sortait avec un homme qui n’était pas blanc ⋆ .

The Me You Can’t See a été créé aujourd’hui. Je n’ai pas encore regardé le premier épisode, alors je ne fais que quitter les clips vidéo en ligne et ce qui semble être une série de citations précédemment sous embargo de la conversation en tête-à-tête du prince Harry avec Oprah. Les clips et les citations apparaissent dans le cadre de l’interview d’Oprah avec les Sussex, moins Meghan. C’est tout le bébé d’Harry et il dit tout cela avec toute sa poitrine. C’est incroyable. Quelques citations:

Sa première pensée à propos de sa mère: «Malheureusement, quand je pense à ma mère, la première chose qui me vient à l’esprit est toujours la même. Attaché dans la voiture, la ceinture de sécurité en travers, avec mon frère dans la voiture aussi, et ma mère au volant, poursuivis par trois, quatre, cinq cyclomoteurs avec des paparazzi. Et puis elle était presque incapable de conduire à cause des larmes.

Pourquoi il est allé en thérapie en premier lieu: «J’étais tellement en colère contre ce qui est arrivé à [Princess Diana] et le fait qu’il n’y avait pas de justice. Du tout. Rien n’est venu de ça. Les mêmes personnes qui l’ont poursuivie dans le tunnel l’ont photographiée mourant sur la banquette arrière de cette voiture. Je ne voulais pas penser à elle, parce que si je pense à elle, ça va faire apparaître le fait que je ne peux pas la ramener, et ça va juste me rendre triste. Quel est l’intérêt de penser à quelque chose de triste? Quel est l’intérêt de penser à quelqu’un que vous avez perdu et que vous ne reviendrez plus jamais? Et j’ai simplement décidé de ne pas en parler.

Ses sentiments sur les caméras: «Et donc 28 à probablement 32 était un cauchemar dans ma vie. Je panique à chaque fois que je saute dans la voiture et à chaque fois que je vois une caméra. J’avais l’impression que ma température corporelle était de 2 ou 3 degrés plus chaude que tout le monde dans la pièce. Je me persuadais que mon visage était rouge vif et que, par conséquent, tout le monde pouvait voir ce que je ressentais, mais personne ne saurait pourquoi, donc c’était embarrassant.

Quand il a commencé à voir Meghan: «Nous étions suivis, photographiés, poursuivis, harcelés. Cela me ramène à ce qui est arrivé à ma mère et à ce que j’ai vécu quand j’étais enfant. Mais il est allé à une toute nouvelle profondeur avec non seulement les médias traditionnels, mais aussi les plateformes de médias sociaux. Je me sentais complètement impuissant.

La campagne de diffamation contre Meghan: Harry a parlé de retrouver sa femme en larmes une nuit alors qu’il était au lit. Il a imputé la dépression émotionnelle à «l’effort combiné de la firme et des médias pour la salir… J’ai été réveillé au milieu de la nuit par ses pleurs dans son oreiller parce qu’elle ne veut pas me réveiller, parce que je» m en transporte déjà trop. C’est déchirant. Je l’ai tenue, nous avons parlé, elle a pleuré, elle a pleuré et elle a pleuré.

Meghan lui a dit de suivre une thérapie et il l’a fait: “[By] rencontrer et être avec Meghan, je savais que si je ne faisais pas de thérapie et que je ne me réparais pas, j’allais perdre cette femme avec qui je pourrais voir passer le reste de ma vie. Il y a eu beaucoup d’apprentissage dès le début de notre relation. Elle a été choquée de revenir dans les coulisses de l’institution de la famille royale britannique. Quand elle a dit: «Je pense que vous avez besoin de voir quelqu’un», c’était en réaction à une dispute que nous avions. Et dans cet argument, sans le savoir, je suis revenu à Harry, 12 ans.

Traiter les traumatismes de l’enfance: «Au moment où j’ai commencé la thérapie et probablement au cours de ma deuxième séance, mon thérapeute s’est tourné vers moi et m’a dit: ‘On dirait que vous revenez à Harry, 12 ans.’ Je me sentais un peu honteux et sur la défensive. Elle a dit: «Je ne vous appelle pas un enfant. Je vous exprime de la sympathie et de l’empathie pour ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez enfant. Vous ne l’avez jamais traité. Vous n’avez jamais été autorisé à en parler. Et tout d’un coup maintenant, cela se présente de différentes manières sous forme de projection. Ce fut le début d’un voyage d’apprentissage pour moi. J’ai pris conscience que j’avais vécu dans une bulle, au sein de cette famille, au sein de cette institution, j’étais en quelque sorte presque piégée dans un processus de réflexion ou un état d’esprit. Harry dit que «la thérapie m’a équipé pour pouvoir tout affronter. C’est pourquoi je suis ici maintenant. C’est pourquoi ma femme est ici maintenant. Nous avons choisi de donner la priorité à notre santé mentale. C’est ce que nous faisons. Et c’est ce que nous continuerons de faire.

Pourquoi ils se sont éloignés: “[We were] se sentir pris au piège et se sentir contrôlé par la peur, à la fois par les médias et par le système lui-même, ce qui n’a jamais encouragé à parler de ce type de traumatisme. … Maintenant, je ne serai jamais intimidé dans le silence. Nous avons choisi de donner la priorité à notre santé mentale », explique-t-il, notant que son père, le prince Charles, dirait à Harry et à son frère, le prince William, que les difficultés faisaient partie du travail des membres de la famille royale. «C’est ce que nous faisons et c’est ce que nous continuerons de faire. N’est-ce pas une question de briser le cycle? Ne s’agit-il pas de s’assurer que l’histoire ne se répète pas? Que quelle que soit la douleur et la souffrance qui vous sont arrivées, que vous ne passez pas [it] au?”

Le prince Harry n’a aucun regret de s’être éloigné – ses seuls regrets concernent ce qu’il n’a pas fait alors qu’il faisait partie de l’institution toxique de la royauté. Je dis cela depuis un moment, et c’est bizarre même de mettre cette énergie là-bas, mais je suis tellement fier d’eux pour être sorti vivant. C’était la chose principale, tu sais? Parce que l’histoire se répétait et Harry le savait aussi. Les commentateurs royaux vont se plaindre de cela pendant des mois.

«L’histoire se répétait. Ma mère a été poursuivie à mort alors qu’elle était en couple avec quelqu’un qui n’était pas blanc. Et maintenant regardez ce qui s’est passé. Vous voulez parler de l’histoire qui se répète? Ils ne vont pas s’arrêter jusqu’à ce qu’elle meure. C’est absolument vrai.

Photos gracieuseté de Backgrid, AppleTV, CBS.