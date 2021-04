Prince Harry POLL: Duke devrait-il retarder le retour des États-Unis pour réconforter Queen le 95e anniversaire? VOTE | Royal | Nouvelles

Le prince Harry est au Royaume-Uni depuis plus d’une semaine, après s’être précipité pour assister aux funérailles du prince Philip samedi. Le royal, qui a déménagé en Californie l’été dernier, serait “désespéré” de retourner auprès de sa femme très enceinte Meghan Markle et de son fils Archie, qui auront deux ans dans quelques semaines. Mais les experts royaux ont supplié le duc de rester quelques nuits de plus, afin de fournir à la reine un soutien supplémentaire lors de son premier anniversaire sans Philip à ses côtés.

La biographe royale Penny Junor a déclaré: «Harry devrait rester pour l’anniversaire de la reine, car c’est le moins qu’il puisse faire pour sa grand-mère et cela lui donne encore plus d’opportunités de parler à son père et à son frère.

The Sun rapporte qu’Harry a acheté un billet ouvert pour les États-Unis, ce qui signifie qu’il pourrait quitter le Royaume-Uni à n’importe quelle date.

En conséquence, le duc pourrait décider de rester jusqu’à mercredi, jour du 95e anniversaire de la reine.

Une source a déclaré au journal: «Si tout se passe bien, il pourrait rester pour l’anniversaire de la reine».

Mais le rédacteur en chef du Daily Mirror Royal, Russell Myers, a déclaré que Harry devait rentrer aux États-Unis dans les prochaines 24 heures et qu’il ne restera donc pas pour l’anniversaire de la reine.

Apparaissant sur Lorraine d’ITV, M. Myers a discuté du prochain anniversaire de la reine et de la façon dont les autres membres de la famille se «rassemblaient» autour du monarque pour qu’elle ne soit pas seule en deuil.

L’animatrice Lorraine a demandé si le rédacteur royal pensait qu’Harry resterait pour les célébrations.

Il a répondu sans ambages: “Non, on ne m’a pas dit qu’on m’avait dit qu’il devait partir dans les prochaines 24 heures.

JUST IN: William et Harry se retrouvent dans le chagrin alors qu’ils allongent leur grand-père pour se reposer

Le royal est revenu seul pour le sombre événement, car sa femme très enceinte Meghan Markle n’a pas reçu le feu vert des médecins pour effectuer le voyage de plus de 5000 km.

Le journaliste royal Omid Scobie a déclaré que Meghan “faisait” tout son possible “pour voyager mais n’avait pas reçu d’autorisation médicale de son médecin”.

En conséquence, elle est restée chez eux à Santa Barbara, en Californie, avec Archie – qui aura deux ans le mois prochain.

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que le duc manquait beaucoup à sa femme et à son fils, n’ayant pas été séparés l’un de l’autre depuis plus d’un an.

Une source a déclaré à US Weekly, un magazine de célébrités, Harry restait en contact régulier avec Meghan et leur fils, Archie.

L’initié a également révélé que le royal s’inquiétait pour sa femme, qui est actuellement enceinte de leur deuxième enfant.

La source a déclaré: «Il lui manque déjà vraiment Meghan et Archie et les a visités tous les jours pour s’enregistrer.

«Il parle en fait à Meghan plusieurs fois par jour parce qu’il s’inquiète [about] la laissant quand elle est si avancée dans sa grossesse.