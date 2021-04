Prince Harry snob: Duke «serait heureux que la monarchie soit dissoute» | Royal | Nouvelles

Prince Harry: “ Personne ne peut remplacer ce qu’il a fait ”, déclare un expert

Le duc de Sussex s’est prononcé contre certains aspects de l’institution dans laquelle il est né et les a élevés dans son entretien avec Oprah Winfrey, aux côtés de son épouse Meghan Markle. Harry a déclaré qu’il pensait que sa famille était «piégée dans le système» de la famille royale, ajoutant: «Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela. Il a également affirmé qu’il existe un «niveau de contrôle par la peur qui existe depuis des générations» concernant la relation entre la famille royale et la presse.

Mme Gripper a souligné dans le podcast que la famille royale est toujours dans un état d’auto-préservation car elle a vu d’autres monarchies être renversées et des républiques remises à leur place.

Cependant, elle a dit qu’il semblait que le prince Harry serait heureux de voir la disparition de la monarchie, car il pense que sa famille est toute prise au piège et que les gens devraient avoir le choix dans leur vie.

Elle a déclaré: “ Il n’y a rien essentiellement qui dit que nous serons une monarchie pour toujours et c’est l’une des choses dont la famille royale est consciente et doit être consciente, de sa position publique et de la perception qu’elle en a. Les gens sont-ils satisfaits de la façon dont leur argent est dépensé?

«Y aura-t-il une sorte de calcul?

«Je veux dire, je ne pense pas que les guillotines vont sortir, je pense que le temps est passé et qu’il est parti il ​​y a quelques siècles, espérons-le.

«Mais je veux dire, il semblait que le prince Harry serait assez heureux que tout soit dissous, car il pense qu’ils sont tous piégés et dans une cage et qu’il serait bien mieux que les gens aient le choix plutôt que d’être dans zoo, de choisir cette vie essentiellement.

Selon de récentes données Deltapoll, 51% du public britannique pensent que les actions d’Harry ont nui à la réputation de la monarchie.

En fait, beaucoup considèrent la situation avec Harry et Meghan quittant la famille royale et parlant de leurs expériences de l’autre côté de l’étang, comme la pire crise à laquelle la famille royale a été confrontée depuis la mort de la princesse Diana en 1997.

Les Sussex semblent avoir des opinions partagées selon les générations, les jeunes étant plus pro-Sussex, ce qui pourrait s’avérer gênant pour la famille royale à l’avenir.

M. Myers a fait valoir que cela signifie que la monarchie doit «continuer à évoluer si elle veut rester pertinente dans le monde moderne».

L’interview d’Oprah de la bombe de Harry et Meghan aura provoqué de nouvelles tensions entre eux et le reste de la famille royale.

Le couple a affirmé que Meghan n’était pas correctement soutenue lorsqu’elle était aux prises avec des problèmes de santé mentale et des pensées suicidaires, et qu’un membre de la famille avait exprimé des «inquiétudes» quant à la couleur potentielle de la peau de leur bébé avant sa naissance.

Interrogé sur l’interview en dehors d’un engagement royal, le prince William a déclaré que la famille royale n’était «vraiment pas une famille raciste».

La présentatrice de CBS, Gayle King, a révélé que les frères avaient parlé au téléphone mais que la conversation était «improductive».

Maintenant, après la triste mort du prince Philip, 99 ans, la semaine dernière, Harry est retourné au Royaume-Uni pour assister à ses funérailles.

Il se retrouvera face à face avec le reste de la famille pour la première fois depuis l’entretien de samedi, pour lequel il sera autorisé à rompre la quarantaine pour des raisons de compassion.

Meghan ne l’a pas accompagné au Royaume-Uni car elle est enceinte de leur deuxième enfant, qui doit arriver cet été.

Le mari de la reine, âgé de 73 ans, aurait été «déconcerté» par la décision de son petit-fils de démissionner de ses fonctions de royal senior.

Il s’est consacré lui-même à une vie de service après la mort inattendue de son beau-père, le roi George VI, en 1952, et sa femme est devenue la nouvelle reine.

Au cours de ses 65 années en tant que membre actif de la famille royale, il a accompli plus de 22 000 engagements en solo et soutenu plus de 700 organisations en tant que patron ou président.

Il a toujours été déterminé à maintenir la monarchie forte en la faisant évoluer avec son temps, après avoir vu ce qui peut arriver lorsqu’une famille royale devient impopulaire.

Sa famille avait dû fuir la Grèce alors qu’il n’était qu’un bébé après qu’un mouvement anti-monarchiste ait renversé le roi et menacé leur vie.

Les funérailles du prince Philip auront lieu à Windsor à 15 heures samedi.

