Prince Harry: un expert royal a manqué des «signes» de changement «Je ne l’ai jamais vu comme ça» | Royal | Nouvelles

Les experts royaux n’ont pas repéré les «signes» de la relation précoce du prince Harry avec Meghan Markle, selon un nouveau documentaire de Channel 5, «Charles & Harry: père et fils divisés». Le duc et la duchesse de Sussex ont commencé à se fréquenter début juillet 2016, mais n’ont été découverts qu’à la fin du mois d’octobre de cette année-là. La rédactrice en chef du Mail on Sunday, Emily Andrews, a décrit une réunion avec le prince avant que sa nouvelle petite amie ne soit confirmée.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: «Tout est évidemment très formel lorsque vous couvrez la famille royale.

«Nous étions là dans l’une des chambres les plus élégantes du palais de Buckingham et Harry est venu bondir en disant:« Salut, comment vas-tu?

«J’étais comme, ‘Vous êtes bronzé! Ou est-il brûlé?

«Il a dit: ‘Ouais, je sais. L’Afrique était incroyable, c’était tellement bon ».»

Mme Andrews a poursuivi: «J’ai pensé:« Wow, Harry est de bonne humeur ».

«Je ne l’avais jamais vu aussi animé et aussi heureux.

«C’était environ six semaines avant la nouvelle qu’il sortait avec Meghan Markle.

“Bien sûr, l’un de leurs premiers rendez-vous avait été au Botswana.”

On y lisait: «Le prince Harry s’inquiète pour la sécurité de Mme Markle et est profondément déçu de ne pas avoir pu la protéger.

«Il n’est pas normal que quelques mois après le début d’une relation avec lui, Mme Markle soit soumise à une telle tempête.

«Il sait que les commentateurs diront que c’est ‘le prix qu’elle doit payer’ et que ‘tout cela fait partie du jeu’. Il n’est pas du tout d’accord. Ce n’est pas un jeu, c’est sa vie et la sienne. »

Même le prince William a été contraint de peser son poids après des rumeurs selon lesquelles il n’était pas satisfait de la décision de son frère de s’ouvrir à sa relation.

Sa déclaration disait: “Le duc de Cambridge comprend parfaitement la situation concernant la vie privée et soutient la nécessité pour le prince Harry de soutenir ses proches.”