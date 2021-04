Prince Harry vu pour la première fois depuis le retour des États-Unis en train de déjeuner avec le plus grand philanthrope de Los Angeles | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex serait revenu aux États-Unis plus tôt cette semaine. Un SUV noir a été vu quittant un terminal privé à LAX puis arrivant à sa résidence de Montecito quelques heures plus tard. Le duc a maintenant été aperçu assis avec le philanthrope de Los Angeles Wallis Annenberg, rapporte Page Six.

Une source a déclaré au point de vente: “Ils se sont assis dehors, loin des autres personnes, et Harry est entré avec un masque.”

La source a déclaré que Harry et Mme Annenberg déjeunaient au San Vicente Bungalows, un club privé exclusif à West Hollywood.

La réunion aurait eu lieu mercredi, le même jour que l’anniversaire de la reine pour lequel Harry devait initialement rester.

Avant de partir, le prince Harry a rencontré la reine en privé au moins deux fois, selon le biographe royal Omid Scobie.

M. Scobie a déclaré que le retour de Harry “avait brisé la glace pour de futures conversations” entre le duc de Sussex et la famille royale.

Harry est retourné aux États-Unis après une visite de neuf jours au Royaume-Uni afin d’assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, le 17 avril.

Il est entendu que Harry était impatient de retourner auprès de son fils, Archie, et de sa femme enceinte, Meghan Markle, qui a conseillé de ne pas se rendre aux funérailles de Philip par un médecin.

Le père de Mme Annenberg, Walter, était l’ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni sous l’administration Nixon, selon les rapports.

Mme Annenberg préside actuellement une fondation au nom de famille qui a financé une gamme de projets dans les domaines de l’éducation, des arts et de la culture, de la recherche médicale et d’autres dans une entreprise ayant des valeurs fondamentales similaires à celles de la fondation Sussexes Archewell.

La fondation Annenberg a également un lien avec Meghan et Harry à travers leur relation partagée avec Netflix.

Cette année, la plate-forme de diffusion en continu a commandé le lancement d’un rapport sur la diversité et l’inclusion via l’USC Annenberg Inclusion Initiative, qui visait à suivre à la fois l’inclusion à l’écran et hors écran en fonction du sexe, de la race, des LGBTQ et du handicap.

Netflix a également signé un accord pluriannuel avec Harry et Meghan afin de créer leur première série, “ Heart of Invictus ”, sur le vétéran, la compétition de style paralympique fondée par Harry en 2014.

Express.co.uk a contacté un représentant des Sussex et de la Fondation Annenberg pour obtenir leurs commentaires.