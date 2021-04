Prince Khalid: le circuit de Jeddah va battre Monaco

Les organisateurs du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, prévu pour décembre à Djeddah, parlent du dernier site de Formule 1 en promettant qu’il «battra Monaco» en tant que course d’élite du sport automobile.

À l’origine, la piste allait faire partie du projet sportif massif de Qiddiya mais sur l’insistance du prince héritier Mohammed ben Salmane, la course se déroulera désormais sur la corniche de Djeddah, où les travaux ont commencé cette semaine pour monter le circuit de rue.

Arab News rapporte que le prince Khalid bin Sultan Al Faisal, président de la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto (SAMF) «a coupé le ruban de cérémonie pour signaler officiellement le début de la construction de la piste qui doit être achevée à la mi-novembre» à temps pour le Grand Prix ​​le 5 décembre.

Dimanche, lors de la cérémonie, Al Faisal a déclaré: «Nous savons que la Formule 1 est le summum du sport automobile, c’est le plus grand événement que l’Arabie saoudite accueillera. C’est très important pour le Royaume, pour nos jeunes, pour le sport, pour l’économie et pour le tourisme.

«Nous nous préparons à accueillir la course la plus passionnante et la plus excitante de tous les temps. Le circuit de Jeddah sera incroyable. C’est le circuit urbain le plus rapide et le circuit routier le plus long.

«Normalement, les circuits de rue sont un peu ennuyeux en termes de course à cause de l’emplacement, il n’y a pas beaucoup de changements à faire, mais nous avons beaucoup de chance ici dans cette zone de la Corniche qui n’est toujours pas développée.

«Cela nous a donné l’opportunité de faire un circuit urbain rapide, passionnant et passionnant, donc ça va battre Monaco», clame Al Faisal.

Martin Whitaker, PDG du GP d’Arabie saoudite, a ajouté: «Combien de pistes de course de Formule 1 y a-t-il sur le bord de la mer? C’est un endroit fantastique, la communauté de Djeddah va vivre quelque chose de complètement différent. Ce sera également un véritable différenciateur pour les courses de F1. C’est une nouvelle maison formidable pour la F1. »

À un peu plus de sept mois de la course, Whitaker a déclaré aux journalistes que les plus grands défis auxquels le projet serait confronté seront le facteur temps limité et l’incertitude de la pandémie COVID-19.