Prince Khalid: Personne ne viendra au GP d’Arabie saoudite en maillot de bain

La première course de Formule 1 de l’Arabie saoudite présentera le pays au monde, a déclaré son chef du sport automobile à l’., ripostant aux critiques sur les droits de l’homme et appelant le chanteur Justin Bieber à annuler son titre lors du prochain week-end du Grand Prix en Arabie saoudite.

Le nouveau site de Djeddah est pratiquement terminé avant la course nocturne de dimanche, a déclaré le prince Khalid bin Sultan al-Faisal dans une interview, un peu plus d’un an après que l’Arabie saoudite a été annoncée comme le dernier hôte de F1 de la riche région du Golfe.

« Lorsque nous prouverons dans les prochains jours que cette course aura lieu à temps, cela indiquera au monde qui sont les Saoudiens et quelles sont les capacités du Royaume d’Arabie saoudite », a déclaré le prince Khalid, président de Saudi Automobile and Fédération de moto.

« On peut dire que le circuit est terminé à 95 pour cent. Les cinq pour cent restants sont des choses simples, de l’image de marque à la plantation d’arbres et aux décorations. Le circuit est fait, l’infrastructure est faite… tout ce qui concerne la course est fait. Donc, nous sommes à l’aise et dans une très bonne situation », a ajouté le prince Khalid.

Le leader du championnat Red Bull, Max Verstappen, pourrait décrocher le titre mondial des pilotes cette semaine en Arabie saoudite, l’un des quatre pays du Golfe riche en ressources du calendrier F1 cette année.

Il fait partie de plusieurs grands événements attirés ces derniers temps vers l’Arabie saoudite, qui a également accueilli la boxe des poids lourds et le golf de l’European Tour et fait face à des accusations de « lavage de sport » – essayant de détourner l’attention de son bilan en matière de droits humains.

Ne chante pas pour les meurtriers de mon bien-aimé Jamal

Hatice Cengiz, fiancée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui a été assassiné à l’intérieur du consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en 2018, a demandé à Bieber de ne pas se produire à la course de Djeddah.

« Ne chantez pas pour les meurtriers de mon bien-aimé Jamal », a exhorté Cengiz à Bieber dans un éditorial du Washington Post

Mais le prince Khalid a déclaré que les autorités et le peuple saoudiens étaient mieux placés pour parler au nom de l’Arabie saoudite que le chanteur canadien Bieber, 27 ans.

« Celui qui (politise) l’image du royaume n’est pas un chanteur, mais ses dirigeants et son peuple… vous ne pouvez pas polir l’image de quoi que ce soit ou relayer une image différente de la réalité », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Il y a beaucoup de gens, parmi lesquels des chanteurs et des acteurs, peut-être qu’ils ne sont pas venus (en Arabie saoudite) auparavant. Mais quand ils ont vu la réalité et la vérité de leurs propres yeux, ils ont dit : « Non, nous allons venir parce que nous avons maintenant une idée de tout ce qui se passe dans le royaume ».

L’Arabie saoudite a lancé une série de réformes sous la direction de son chef de facto, le prince héritier Mohammed bin Salman, levant l’interdiction faite aux femmes de conduire et rouvrant les cinémas en 2018.

La Formule 1 fait partie d’une campagne visant à montrer un visage plus amical alors que le premier exportateur mondial de pétrole tente d’attirer des entreprises étrangères et de diversifier son économie.

Nous avons confiance en nous, et cette guerre va continuer, et nous allons continuer sur notre chemin

Cependant, les critiques soulignent l’un des taux d’exécution les plus élevés au monde et une répression contre les dissidents.

« Il y a un combat contre le royaume depuis des années, et il est mené pour des raisons politiques… certaines personnes ne veulent pas de son succès », a déclaré le prince Khalid.

« Il y a ceux qui disent que le royaume est en retard et contre les droits de l’homme… bien sûr, personne n’est parfait et les plus grandes nations qui tiennent à la liberté et aux droits de l’homme ont plus que leur part de critiques dans ces domaines », a-t-il ajouté.

« Nous avons confiance en nous, et cette guerre continuera, et nous continuerons sur notre chemin, et la porte est ouverte pour que tous nous rendent visite et sachent qui nous sommes vraiment », a déclaré le prince.

Le prince Khalid a également déclaré qu’il s’attendait à une foule de 40 000 personnes à capacité réduite pour Covid, dont 8 000 de l’étranger : « Il n’y a pas de restrictions vestimentaires » malgré les codes sociaux stricts du pays conservateur.

« Nous attendons des gens qu’ils respectent l’endroit où ils viennent, comme tout autre endroit en dehors du royaume », a-t-il déclaré. « Ainsi, par exemple, personne ne viendra sur le circuit en maillot de bain. »