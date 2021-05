Prince Louis «à surveiller» comme royal à «vivre une vie aussi différente» que George et Charlotte | Royal | Nouvelles

Le prince Louis «vivra une vie tellement différente» de celle de ses frères et sœurs, le prince George et la princesse Charlotte, a déclaré un commentateur royal. L’avenir du plus jeune enfant de Cambridge a été discuté à la suite de la célébration de son troisième anniversaire le 23 avril. L’auteur royal Elizabeth Holmes a parlé au Royally Obsessed de la photo qui a été publiée pour marquer l’occasion.

Mme Holmes a poursuivi: “Charlotte sera différente parce qu’elle est la seule fille.

«Je pense qu’il sera un plaisir à regarder dans les années à venir.

«Il est tellement mignon, mais j’aurais deviné qu’il a six ans si je ne savais pas mieux.

“Il a l’air si mature dans ce pull.”

De nombreux comptes de médias sociaux de la famille royale ont également célébré l’anniversaire de Louis.

La page officielle de la famille royale a republié la photo.

Ils ont écrit: “Nous souhaitons aujourd’hui au prince Louis un très joyeux troisième anniversaire”.

Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, ont également adressé leurs meilleurs vœux à leur petit-fils.

Clarence House a partagé la photo avec la légende: “Nous souhaitons au prince Louis un très joyeux troisième anniversaire.”