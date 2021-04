Prince Louis envoie Twitter dans l’effondrement alors que Kate publie une nouvelle photo d’anniversaire | Royal | Nouvelles

La photo a été prise par sa mère, Kate, et montre le jeune prince souriant alors qu’il faisait du vélo rouge. Il est vêtu d’un short bleu, d’un pull bleu marine et d’une chemise à col bleu et blanc. La duchesse de Cambridge a pris la photo mercredi au palais de Kensington juste avant le départ du prince Louis pour son premier jour de maternelle à la Willcocks Nursery School.

Un communiqué publié en leur nom a déclaré: “Pris plus tôt cette semaine par la duchesse avant son départ pour son premier jour de crèche, le duc et la duchesse sont heureux de partager une nouvelle image du prince Louis.”

Les fans de Royal ne pouvaient pas oublier à quel point le petit Louis était mignon et ont posté des messages “ Joyeux anniversaire ”.

L’un enthousiasmé: “Ah regarde-le sur son vélo en allant à la crèche !!! Il est si grand !!

Un quatrième a écrit: “Awwww, c’est tellement adorable. Le prince Louis est un petit garçon si charmant, qui d’ailleurs, est maintenant un grand garçon!

«Il est assez difficile de croire qu’il a trois ans et qu’il a déjà commencé la crèche.

“Merci de partager ça avec nous!”

Le prince Louis Arthur Charles est né à 11 h 01 le 23 avril 2018 – St George’s Day – pesant 8 lb 7 oz.