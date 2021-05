Prince Louis n’a pas encore atteint deux jalons royaux clés déjà atteints par George et Charlotte | Royal | Nouvelles

Le prince Louis n’a pas encore fait ses débuts publics lors d’un mariage en tant que garçon de page ni fait une tournée royale à l’étranger. Le plus jeune fils de Kate et du prince William n’est pas connu pour avoir participé à une fête nuptiale jusqu’à présent.

Le petit royal est né le 23 avril 2018 – moins d’un mois avant les noces de Meghan et du prince Harry à la chapelle St George.

Et il avait six mois en octobre 2018, lorsqu’un autre couple royal, la princesse Eugénie et Jack Brooksbank, s’est marié à Windsor.

Compte tenu de son jeune âge, le prince Louis n’a pas assisté à ces cérémonies, mais est probablement resté avec la nounou de confiance des Cambridges, Maria Teresa Turrion Borrallo.

D’autre part, la princesse Charlotte et le prince George ont assisté aux deux mariages en tant que bouquetière et garçon de page.

Les petits Cambridges ont fait leurs débuts dans ces rôles en mai 2017, lorsque leur tante Pippa Middleton s’est mariée avec James Matthews.

Deux autres mariages royaux ont eu lieu entre 2019 et 2020 auxquels le prince Louis aurait pu assister.

Le 18 mai 2019, Lady Gabriella Windsor et Thomas Kingston se sont mariés à la chapelle St George devant plusieurs membres de la famille royale.

LIRE LA SUITE: La princesse Charlotte et le prince George vus jouer avec un nouveau chiot

Cliquez ici si vous ne pouvez pas voir le sondage ci-dessous

Cependant, Kate, le prince William et leurs enfants étaient notamment absents, le duc de Cambridge s’étant préalablement engagé à participer en tant que président de la FA.

Le 17 juillet 2020, la princesse Béatrice a noué le nœud avec son beau Edoardo Mapelli Mozzi après avoir repoussé la date de leur mariage, initialement fixée à mai 2020, en raison de la pandémie de coronavirus.

Alors que les petits Cambridges auraient probablement joué un rôle dans le mariage prévu sans les restrictions du COVID-19, ils ne pouvaient pas le faire lors de la cérémonie intime qui s’est tenue à la chapelle royale pour une poignée d’invités.

NE MANQUEZ PAS

Contrairement à George et Charlotte, le prince Louis n’a pas encore fait ses débuts sur la scène royale en ce qui concerne les voyages royaux.

Prince George, sept ans, a voyagé pour la première fois à l’étranger pour une tournée royale officielle en 2014, alors qu’il n’avait que neuf mois.

À l’époque, il accompagnait sa mère et son père en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La princesse Charlotte, qui a maintenant six ans, a rejoint ses parents et son frère pour une tournée royale à l’âge de 16 mois.

Lors de la tournée des Cambridges au Canada en 2016, la petite Charlotte a été vue en train de jouer avec des ballons lors d’une réception et a même été entendue parler en public pour la première fois.

Kate et William n’ont effectué que quelques visites à l’étranger depuis la naissance de Louis.

Deux mois seulement après la naissance de Louis, le prince William a entrepris une tournée clé en Jordanie, en Israël et en Palestine.

Kate, qui était en congé de maternité, est restée à la maison avec ses trois enfants.

La première tournée conjointe réalisée par le futur prince et la princesse de Galles après la naissance du prince Louis a eu lieu en octobre 2019.

Ensuite, le couple s’est rendu au Pakistan sans leurs enfants – avec leur fils aîné et leur fille assistant à des cours à Thomas’s Battersea.

Quelques semaines à peine avant le premier verrouillage national en mars de l’année dernière, Kate et William se sont rendus en Irlande – une fois de plus sans leurs enfants.

La pandémie et l’interdiction de voyager qui a suivi ont eu un impact majeur sur le journal royal et ont probablement perturbé les projets de davantage de voyages à l’étranger pour le duc et la duchesse de Cambridge.