Prince Louis : William raconte les passions du plus jeune fils en discutant avec le patron du bâtiment | Royale | Nouvelles

La photo montrait le plus jeune enfant de William et Kate posant sur son vélo avant d’assister à son premier jour à la maternelle. Les fans royaux réclament depuis pour en savoir plus sur le jeune prince et ses intérêts et le prince William n’a pas déçu leur ardente curiosité. Le duc de Cambridge a révélé ce que le prince Louis aimait lors d’une conversation avec Lloyd Graham de l’entreprise de construction Keltbray.

Le prince William a déclaré: “Les enfants, en particulier Louis, aimeraient venir voir ça, voir les creuseurs, ils adorent ça.”

Et ce ne sont pas seulement les creuseurs qui ont attiré l’attention et l’intérêt du prince Louis.

Lors d’une visite au Pays de Galles l’année dernière avant la pandémie, William a raconté à un enseignant du primaire un récent voyage à la campagne avec ses enfants pendant leurs vacances à mi-parcours.

« Mes enfants jouent déjà, vous savez, sur les tracteurs et, comme vous le dites, c’est tellement important de sortir et de faire comprendre la nature aux enfants. »

L’entrée du prince Louis à l’école maternelle a été retardée d’un an par la pandémie.

Il fréquente la Willcocks Nursery School de Londres, la même que Charlotte est allée.