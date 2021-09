Prince Philip : Alan Titchmarsh se souvient d’une lettre « chérie » de feu le duc d’Édimbourg | Royale | Nouvelles

in

Le prince Philip a écrit une fois une lettre plutôt critique à Alan Titchmarsh soulignant les défauts du livre du présentateur de télévision sur les habitudes de jardinage de la famille royale. Philip, qui était l’époux le plus ancien de l’histoire royale britannique, est décédé à l’âge de 99 ans en avril.

Alan Titchmarsh, 72 ans, se souvient avoir reçu la lettre du duc d’Édimbourg, lors d’une discussion avec le présentateur de la BBC, Huw Edwards, 60 ans.

Malgré les critiques de feu Duke, l’expert en horticulture a déclaré que la lettre recto-verso était un document très “chéri”.

Le document s’appuyait contre le livre de M. Titchmarsh et répertoriait les activités de jardinage entreprises par lui-même et la reine à Balmoral, Sandringham et Windsor.

La lettre de Philip disait: “Sur le chapitre consacré à Elizabeth II, vous continuez en disant” les activités de plein air étaient beaucoup plus leur scène, l’équitation et les courses de chevaux pour la reine, le tir et la conduite de calèche pour le duc.’

« Vous l’aurez compris, je suis sûr que le tir ne dure pas toute l’année et je n’ai commencé à conduire des calèches qu’en 1973 après avoir joué au polo pendant vingt ans !

M. Titchmarsh a ajouté: “Il énumère ensuite tout ce qu’il a fait dans le parc d’accueil ici, les avenues qu’il a plantées, les chênes qu’il a faits et cela continue.”

Le regretté duc a conclu sa lettre en disant : « Je ne m’attends pas à ce que vous fassiez quoi que ce soit à ce sujet.

“Mais j’ai pensé que cela pourrait vous intéresser de savoir que le jardinage actif continue toujours dans les jardins royaux.”

L’animateur de la BBC galloise a répondu en plaisantant à l’expert horticole, le prince Philip “mets-toi à ta place, Alan!”

L’homme de 72 ans a également révélé que la lettre avait été reçue environ quinze jours après avoir envoyé une copie de son livre de 2003 “Royal Gardeners: The History of Britain’s Royal Gardens” au palais de Buckingham.

Lors d’une autre apparition dans l’émission Good Morning Britain d’ITV, M. Titchmarsh a parlé à Susana Reid, 50 ans, et à Kate Garraway, 54 ans, d’une autre lettre qu’il a reçue de feu Duke après une interview qu’il a menée après le 90e anniversaire de Philip.

“C’était une interview difficile”, a-t-il déclaré.

« Bien cordialement, Philippe. »

Les funérailles du duc d’Édimbourg ont eu lieu au château de Windsor le samedi 17 avril.