Prince Philip: la Grande-Bretagne se joint à la reine pour pleurer la perte d’un homme extraordinaire | Royal | Nouvelles

Prince Philip: le site Web d’Archewell de Harry et Meghan rend hommage à Royal

Le duc d’Édimbourg, qui est retourné au château de Windsor il y a trois semaines après un mois d’hospitalisation, est décédé deux mois seulement avant son 100e anniversaire. Sa Majesté a parlé de sa «profonde tristesse» d’avoir perdu l’amour de sa vie et de l’épouse royale inébranlable qui a imprimé sa vitalité et sa personnalité dynamique sur une grande partie de la vie britannique.

Époux royal le plus ancien de l’histoire britannique, Philip est décédé au château de Windsor hier matin. Sa mort fait suite à une période éprouvante pour la famille royale après la sortie du duc et de la duchesse de Sussex et la rupture amère qui a suivi.

Il avait des problèmes de santé pendant un certain temps depuis sa retraite de ses fonctions publiques en 2017. La reine, qui aura 95 ans plus tard ce mois-ci, a annoncé la mort de Philip, le héros de guerre fringant qu’elle appelait «force et reste», dans un court métrage déclaration à midi hier.

Le palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D’autres annonces seront faites en temps voulu.

«La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.»

La nouvelle a été diffusée dans le monde entier sur Twitter.

Le duc d’Édimbourg est décédé deux mois seulement avant son 100e anniversaire (Image: .)

Le personnel royal a également placé l’annonce dans un avis encadré et l’a fixée aux balustrades du palais de Buckingham.

Le sentiment national de perte s’est reflété dans toute la Grande-Bretagne hier avec des hommages floraux déposés dans les maisons de la reine.

Moins d’une heure après l’annonce de la mort du prince Philip, des fleurs étaient déposées aux portes du palais de Buckingham, du château de Balmoral, de Sandringham et du château de Windsor.

Les funérailles de Philip devraient être télévisées et auront lieu à la chapelle St George, au château de Windsor, le samedi 17 avril, si le palais s’en tient à un plan convenu de longue date pour le service qui se tiendra huit jours après sa mort.

Mais ce sera une affaire de famille, limitée à 30 personnes en raison des restrictions de Covid.

Les détails seront probablement confirmés par la reine plus tard dans la journée.

La fille du duc, la princesse Anne, a déclaré dans un hommage préenregistré: «Sans lui, la vie sera complètement différente.»

La reine a parlé de sa “ profonde tristesse ” d’avoir perdu l’amour de sa vie (Image: Anwar Hussein)

Le prince Charles a été vu quitter le château de Windsor hier après avoir rendu visite à la reine après l’annonce.

À Downing Street, le Premier ministre a conduit le pays à rendre hommage à Philip, qui a abandonné une carrière navale prometteuse en 1951 pour consacrer sa vie à soutenir sa femme dans son rôle de chef de l’État.

Boris Johnson a rappelé les nombreuses réalisations de Philip. Il s’agissait notamment de défendre le monde naturel bien avant qu’il ne soit à la mode et de créer le programme jeunesse du Prix du duc d’Édimbourg.

M. Johnson a déclaré: «C’est vers Sa Majesté et sa famille que les pensées de notre nation doivent se tourner aujourd’hui.

«Parce qu’ils ont perdu non seulement une personnalité publique très aimée et très respectée, mais un mari dévoué et un père, un grand-père et, ces dernières années, un arrière-grand-père fier et aimant.» Le chef des forces armées a déclaré que le duc “nous laisse un héritage d’esprit indomptable, de fermeté et d’un sens du devoir inébranlable”.

Le général Sir Nick Carter a déclaré que le prince Philip était un «vaillant officier» qui, au cours de sa carrière de guerre, était connu pour «son courage et son entreprise».

Le duc d’Édimbourg était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique (Image: .)

En signe de respect, la politique britannique sera fermée pour une période encore indéterminée.

La campagne électorale au nord et au sud de la frontière est désormais suspendue et les annonces prévues, les conférences de presse et les apparitions télévisées des ministres ont été suspendues.

L’abbaye de Westminster a sonné sa cloche de ténor une fois toutes les 60 secondes 99 fois la nuit dernière en hommage à Philip.

Partout au Royaume-Uni, à Gibraltar et à bord des navires de la Royal Navy en mer, des salves mortelles de 41 coups seront lancées en l’honneur du duc aujourd’hui.

Partout dans le monde, les dirigeants mondiaux ont rendu hommage.

Le président américain Joe Biden s’est joint à ses prédécesseurs, dont Donald Trump, Barack Obama et George W. Bush, pour envoyer ses condoléances.

Les familles royales européennes se souvenaient de Philip comme d’un «grand ami» qui «ne cessait de laisser une impression inoubliable».

Né à Corfou, Philip était le neveu du roi Constantin de Grèce, mais a eu une éducation nomade après que sa famille ait été forcée de fuir leur patrie en 1922, alors que Philip n’en avait qu’un.

Le prince Philip a représenté plus de 750 organismes de bienfaisance et a effectué 637 visites officielles dans 143 pays (Image: .)

Il a enduré une enfance difficile, au cours de laquelle ses parents, le prince Andrew de Grèce et la princesse Alice de Battenberg, se sont séparés. Sa mère a souffert de problèmes de santé mentale et a été confinée dans un asile.

Finalement, il fut inscrit au Dartmouth Naval College grâce à l’influence de son oncle Louis Mountbatten.

On dit que lui et la reine se sont rencontrés enfants pour la première fois en 1934 lors du mariage de la princesse Marina de Grèce et du Danemark avec le prince George, duc de Kent, quatrième fils de George V.

Mais leur première réunion importante eut lieu à Dartmouth en 1939.

Philip, un cadet de 18 ans, a été invité à accompagner la princesse Elizabeth, âgée de 13 ans, lors d’une visite royale au collège avec ses parents et sa sœur, la princesse Margaret.

Leur rencontre a déclenché une vague de lettres et finalement une romance, menant à leur mariage huit ans plus tard. Entre les deux, il a servi avec distinction dans la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale sur des navires dans l’océan Indien, la Méditerranée et le Pacifique.

Lors de la bataille du cap Matapan en mars 1941, il a été mentionné dans des dépêches pour avoir repéré un navire ennemi inattendu avec un phare de recherche.

Philip et la princesse Elizabeth ont marché dans l’allée en novembre 1947 (Image: .)

En novembre 1947, Philip et la princesse Elizabeth ont marché dans l’allée, allumant les rations et la Grande-Bretagne endommagée par les bombes et créant l’un des plus grands mariages du 20e siècle.

Mais après près de 70 ans à marcher un pas derrière elle, les bras croisés dans le dos, il s’est retiré de la vie publique en août 2017.

Tout au long de la plupart de ces années, il a été l’un des membres de la famille royale les plus occupés, enregistrant 22 219 engagements en solo et 5496 discours.

Il a représenté plus de 750 associations caritatives et effectué 637 visites officielles dans 143 pays.

Même dans sa dernière année de service public, il est resté plus actif que le duc et la duchesse de Cambridge.

Son premier engagement en solo a eu lieu le 2 mars 1948.

À l’âge de 26 ans, il a présenté des prix lors de la finale de boxe de la Fédération des clubs garçons de Londres au Royal Albert Hall.

Tout au long de tout cela, il est resté fidèle à une priorité: soutenir la reine.