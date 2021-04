Prince Philip: L’ancien Premier ministre australien rappelle le sens de l’humour de Duke après une rencontre hilarante | Royal | Nouvelles

Kevin Rudd a été Premier ministre d’Australie de 2007 à 2010. Apparaissant à la BBC Newsnight d’hier soir, M. Rudd a expliqué comment il se souvenait de «nombreux souvenirs» du duc d’Édimbourg en utilisant son humour «merveilleux».

Cela est venu après la mort du prince Philip à l’âge de 99 ans au château de Windsor vendredi matin.

M. Rudd a dit au programme de ne pas «sous-estimer l’impact» du sens de l’humour du duc sur les gens ordinaires.

Il a poursuivi: «Traiter avec les gens en tant que premiers ministres où il vous enlevait constamment le mickey.

«C’était franchement une chose merveilleuse et j’ai de nombreux souvenirs de ce genre d’engagements avec lui.

La présentatrice de la BBC, Kirsty Wark, a ensuite demandé à l’ancien Premier ministre de raconter l’une de ses histoires sur le prince Philip.

«Il a dit: ‘Je ne savais pas qu’ils t’avaient encore envoyé en exil en Australie quand tu as perdu’, ce à quoi j’ai dit ‘Eh bien, Votre Altesse Royale en fait c’est George III qui a envoyé mon sort en exil en premier lieu, des criminels enchaînés’ .

«Cela a juste conduit à une hilarité générale. C’était le genre de gars qu’il était.

«C’est pourquoi je pense que, quelle que soit votre origine politique, lorsque les Australiens ont rencontré le prince Philip, ils ont cru rencontrer un être humain réel.

“Un peu comme eux avec toute la déférence pour les sentiments britanniques.”

Le prince Philip a visité l’Australie plus de 20 fois et est également l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique.