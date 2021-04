Prince Philip: le conseiller travailliste désolé pour la remarque du duc d’Édimbourg | UK | Nouvelles

La conseillère Sarah Morton, qui représente le parti travailliste dans le quartier Clubmoor de Liverpool, a fait cette remarque écoeurante sur Facebook vendredi. Elle a partagé un article de presse annonçant la mort du duc d’Édimbourg et a écrit: “Juste une liste de raisons pour lesquelles le monde est meilleur sans ce morceau fasciste de merde consanguine”, rapporte Liverpool Echo.

Le conseiller a ajouté: “Le métro essayant de conclure comme des ‘gaffes’ amusantes est un grincement de dents au niveau suivant.”

Mais les commentaires ont depuis été supprimés et Cllr Morton s’est excusée pour ses actions.

S’exprimant aujourd’hui, elle a déclaré: «Je m’excuse de tout cœur pour mes commentaires, ils ont été faits avec colère sur ma page personnelle qui est fermée, c’était une réaction profondément regrettable au contenu de l’article.

«J’ai supprimé les commentaires peu de temps après leur publication car je me suis rendu compte qu’ils étaient insensibles et pourraient être blessants pour ceux qui ont subi une perte et j’en suis vraiment désolé.

“Ils avaient tort et je n’aurais pas dû dire cela. Je m’excuse pour l’infraction causée par mes commentaires.”

Cllr Morton a été élu pour la première fois pour représenter le quartier de Clubmoor en 2019.

Mais ce n’est pas la première fois qu’elle fait la une des journaux avec une publication en ligne.

En août dernier, elle s’est tournée vers les réseaux sociaux pour s’adresser à son propre chef de parti, Sir Keir Starmer.

Posté après que le gouvernement ait été contraint de changer de cap sur les résultats des examens, elle a accusé le dirigeant travailliste de «tenter de se réjouir de la victoire d’un demi-tour durement gagné par des milliers d’étudiants».

Parlant de son propre chef de parti, elle a ajouté: “Enroulez-vous le cou en vous brylcreemed sh *******.”

Elle a ajouté: “Cette guerre de classe sera menée sans vous, malgré vous, vous êtes un embarras pour ces enfants qui attendaient que vous ayez enfin la colonne vertébrale et que ce gouvernement rende des comptes, mais vous ne l’avez pas fait, ils a fait.”

Confirmant la mort du duc d’Édimbourg vendredi, un communiqué du palais de Buckingham a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

Les paroles déchirantes ont été suivies d’hommages émotionnels de la part de personnes du monde entier.