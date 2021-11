Prince saoudien de plus de 15 ans dans le coma, cas de Carmen Salinas ?

Comment Carmen Salinas ?, prince endormi, plus de 15 ans dans le coma | Twitter

Comment Carmen Salinas ?, « Le Prince endormi« Al Walid bin Khalid bin Talal al Saud, est un jeune homme dont l’histoire a fait le tour du monde, car à seulement 18 ans, il a eu un accident de la circulation qui a écourté sa vie en le soumettant au coma pendant plus de 15 ans .

Le prince saoudien actuellement âgé de 34 ans a été diagnostiqué comme n’ayant aucune vie dans son cerveau ; Cependant, sa famille l’a gardé connecté à un respirateur pendant tout ce temps « endormi », assurant que juste comme cela se produisait, Dieu pourrait le ramener à la vie à tout moment.

On se souvient de cette affaire après la récente de l’actrice mexicaine bien-aimée Image de balise Carmen Salinas, qui est actuellement dans le coma naturel, mais contrairement au prince Al Walid bin Khalid bin Talal al Saud, Salinas a eu un accident vasculaire cérébral dérivé d’une hypertension dont il souffre depuis plus de 25 ans et non d’un accident.

Malgré le sombre pronostic de l’actrice qui assure ne pas pouvoir se réveiller puisque la zone touchée par le déversement est la conscience, des dommages irréversibles et qu’il n’est pas possible d’opérer ; Il en est de même pour le prince, ses autres organes fonctionnent parfaitement ; C’est pourquoi sa famille a pu le maintenir en vie grâce au respirateur depuis plus de 15 ans.

Photo : Twitter.

Cependant, rappelons-nous que le cher Carmen Salinas Lozano C’est une femme de 82 ans et on dit qu’elle a signé une directive préalable il y a quelques années, ce qui indiquerait que si elle tombait dans ce genre de conditions, elle devrait être déconnectée. Malgré ce document et l’assurance que les médecins recommandent à la famille de la déconnecter, ils insistent pour espérer un miracle ou que Dieu vienne la chercher naturellement.

Malgré la complexité de ces situations, surgissent parfois des espoirs qui pourraient être « faux », puisque comme dans le cas du prince endormi, à deux reprises ce que pourraient être des réflexions ont été fait connaître et qu’ils déplacent leurs proches en pensant qu’il y a amélioration .

À une occasion, Al Walid bin Khalid bin Talal al Saud est devenu digne d’intérêt après qu’ils lui ont assuré qu’il avait bougé la tête, un an plus tard, le moment a été capturé lorsqu’il a bougé quelques doigts de sa main à la voix d’une de ses tantes pour parler. à. Cependant, certains spécialistes signalent cela comme des réactions nerveuses et non comme quelque chose qu’il a fait volontairement.

Un cas similaire s’est produit avec Carmen Salinas, car sa fille María Eugenia Plascencia a déclaré qu’elle avait parlé à sa mère à l’oreille, lui a demandé de lui donner beaucoup de désir et prétend avoir vu comment elle « bougeait ses petits pieds ». La vérité est que les médecins assurent que son état de santé reste le même.