Prince William: Duke peut sauter des étapes du code royal pour déménager dans une maison «plus prestigieuse» | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge pourraient déménager au palais de Buckingham avant que le prince Charles ne monte sur le trône, affirme la commentatrice de The List Christine-Marie Liawg Dixon. La majestueuse résidence royale abrite traditionnellement les monarques depuis l’époque de la reine Victoria.

Mme Dixon a déclaré: “Le prince William et Kate ne vivent certainement pas dans une petite cabane en Angleterre.

“En fait, après leur mariage, le couple a emménagé dans un appartement à Kensington Palace.

“La duchesse l’a même redécoré pour qu’il soit aussi chic que n’importe quel palais que vous puissiez imaginer.

“Cependant, une fois que le prince William deviendra roi, leur résidence changera.”

Mais la différence entre les maisons luxueuses est perceptible, selon le commentateur.

Elle a déclaré: “Évidemment, ils vivront toujours dans un palais. Mais leur mise à niveau sera beaucoup plus importante et beaucoup plus prestigieuse.”

Le narrateur a ajouté: “Cependant, la famille pourrait en fait déménager au palais de Buckingham avant que William ne devienne roi.

“Son père, le prince Charles, aurait l’intention de rester dans sa résidence, Clarence House, lorsqu’il deviendra roi.”

LIRE LA SUITE: Royal Family LIVE – Meghan et Harry ont « profité » de Queen – « Ne s’en tireront pas !