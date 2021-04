Prince William «écharpes» Meghan Markle dans un clip atroce de Duke évitant la duchesse | Royal | Nouvelles

Il a été rapporté hier que le prince William avait mis fin à une amitié de 20 ans avec Tom Bradby – animateur de News at Ten d’ITV. Le duc de Cambridge aurait été frustré par le présentateur pour s’être rangé du côté du prince Harry et de Meghan Markle à la suite de leur entretien avec Oprah. La crise entourant la famille royale et les Sussex a conduit à des spéculations répétées sur une rupture. Cela n’a pas été aidé par les images de William quittant l’église de Sandringham en 2018, avec d’autres membres de la famille royale, réapparaissant en ligne.

Il semblait montrer une Meghan alors enceinte se tournant vers son beau-frère à l’extérieur sur les marches à l’extérieur de l’église St Mary Magdalene.

Cependant, le duc de Cambridge semblait plus déterminé à réparer son foulard à plusieurs reprises qu’à parler à la femme de Harry.

Le clip a été partagé cette semaine par un utilisateur de Twitter faisant référence à la querelle de William avec M. Bradby.

La légende disait: « Le prince William » met fin à ses 20 ans d’amitié « avec Tom Bradby d’ITV! PW l’a foulé. SALUT À L’ÉCHARPE. »

Les fans de Royal ont réagi sur les réseaux sociaux, spéculant que cela indiquait une tension entre les Sussex et les Cambridges.

Un utilisateur a déclaré: « C’est triste que William ait ignoré le bavardage de Meghan car il semblait qu’elle lui ait dit quelque chose. [sic]. «

Un autre a ajouté: « C’est juste triste de voir la division entre eux. Ils se sont toujours soutenus. »

Cela est venu après qu’un ami du deuxième rang sur le trône ait affirmé que le futur roi avait exprimé des inquiétudes quant à l’aptitude d’Harry à Meghan.

Un membre du cercle de William a déclaré dimanche au Mail: « Le problème est que les Cambridges ont estimé que les choses s’étaient déplacées très rapidement entre Harry et Meghan. Wills était particulièrement inquiet et se sentait suffisamment proche de Harry pour exprimer ses pensées. »

William et Harry se préparent maintenant à dévoiler une statue de leur mère, la princesse Diana, au palais de Kensington le 1er juillet.

D’autres sources ont déclaré au Sun: «William et Harry sont aussi éloignés que possible – émotionnellement et physiquement. Leur relation est au plus bas.

«William fait rage avec Harry après l’interview d’Oprah. Il est tellement en colère contre lui qu’il est totalement impensable pour le moment qu’ils soient joyeusement réunis et se tiennent ensemble lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana.

« Il faudra beaucoup de travail pour arranger les choses afin qu’ils puissent faire front commun. »

Harry et Meghan ont parlé de leurs difficultés avec la famille royale dans l’interview d’Oprah le mois dernier – y compris leurs craintes d’être privés de sécurité.

Il est apparu depuis que la police a été appelée à son domicile californien neuf fois en autant de mois.

Depuis que le couple a emménagé dans la propriété de Montecito, Santa Barbara, en juillet dernier, le bureau du shérif du comté a répondu aux appels répertoriés comme des demandes téléphoniques, des activations d’alarme et des crimes contre les biens.

Meghan a révélé qu’elle avait écrit des lettres suppliant la famille royale de ne pas enlever les agents de protection personnelle de son mari, avertissant qu’il faisait face à des menaces de mort.

Elle s’est plainte que le fait de priver leur fils, Archie, d’un titre avait mis sa sécurité et ses risques et a déclaré qu’il n’y avait eu «aucune explication» à la décision.

Les Sussex ont perdu leur sécurité après avoir démissionné de leurs fonctions royales, Harry admettant qu’il « n’avait jamais pensé » que sa protection serait retirée.

Il a ajouté: « Je suis né dans cette position. J’ai hérité du risque. Cela a donc été un choc pour moi. »