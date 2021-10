Redmayne, 39 ans, revient sur les écrans ce soir en tant qu’invité du Graham Norton Show qui sera diffusé à 22h35 sur BBC One. Lui et l’acteur irlandais Jessie Buckley rejoindront Norton pour promouvoir leur interprétation du West End de la comédie musicale « Cabaret ». Le Playhouse Theatre de Londres ouvrira ses portes le 15 novembre pour la comédie musicale créée en 1966.

Le comédien et écrivain Stephen Merchant, la star de Strictly Motsi Mabuse et le légendaire acteur Ian McKellen, qui joue actuellement dans The Cherry Orchard, participeront également au studio de chat.

Elton John et Charlie Puth complètent la formation étoilée et interpréteront « After All » de « The Lockdown Sessions » d’Elton.

Eddie est devenu l’un des acteurs les plus recherchés au monde après sa performance primée aux Oscars en tant qu’astrophysicien Stephen Hawking dans le film de 2014 Theory of Everything.

Après avoir remporté une série de prix d’acteur pour le rôle en 2015, un an plus tard, il a également reçu un OBE de la reine au château de Windsor.

Lire la suite:Laura Kuenssberg obligée de s’excuser après la gaffe de Kate Middleton

Cependant, ce n’était pas la première fois qu’Eddie côtoyait la royauté, ayant été la même année que le petit-fils du monarque, William, à Eton College.

Lors d’une apparition en novembre 2018 sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen, on a demandé à Eddie comment c’était de jouer au rugby avec le jeune Prince à l’école.

Eddie a confirmé: « J’ai joué au rugby avec le prince William. »

Il a ensuite ajouté: « Je me suis toujours senti un peu désolé pour lui parce qu’en gros, dans n’importe quelle école où vous avez joué, tout ce qu’ils voulaient faire était de s’attaquer au prince William afin qu’ils puissent dire » J’ai affronté le prince William « .

L’acteur n’a pas précisé si le couple était proche à l’école ou s’ils avaient noué une relation depuis.

Cependant, le duo a été aperçu publiquement ensemble au Cambridge County Polo Club en juillet 2015, parmi une foule d’autres stars, juste après qu’Eddie ait reçu l’Oscar.

L’acteur a également révélé une fois l’interaction qu’il avait eue avec Sa Majesté, 95 ans, tout en recevant son OBE.

Eddie, qui a été nommé sur la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine en juin 2015, a déclaré au Telegraph : « C’était absolument merveilleux.

“Étant également avec des gens aussi extraordinaires, l’expérience est incroyablement humble et se retrouver au château de Windsor est à couper le souffle, autour de Noël également avec toutes les décorations.”

L’astronaute major Tim Peake a reçu un compagnon de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges de la reine au cours de la même cérémonie.

Il était reconnu pour ses services à la recherche spatiale et à l’enseignement scientifique après être devenu le premier Britannique à marcher dans l’espace.

Eddie a ajouté: « [The Queen] me demandait si je préférais le cinéma ou le théâtre, et me demandait si j’aimais ça.

« Je suis très chanceux de faire quelque chose qui me passionne ‒ Je suis très reconnaissant de faire quelque chose que j’aime parce que c’est une chose rare. »

Regardez le Graham Norton Show ce soir à 22h35 sur BBC One.