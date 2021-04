Prince William «loin» de la «résolution» de la querelle de famille avec Harry – «Beaucoup de méfiance» | Royal | Nouvelles

Le prince William et le prince Harry “toujours [have] tout un chemin à parcourir “pour mettre fin à leur dispute, selon un expert royal. La rédactrice en chef de Vanity Fair Royal, Katie Nicholl, s’est entretenue avec ET sur l’éventuelle réconciliation du duc de Cambridge avec le duc de Sussex. Elle a noté qu’il y avait eu” beaucoup de mal et le ressentiment “entre eux.

Mme Nicholl a déclaré aux téléspectateurs: “Les choses n’allaient pas être résolues en une ou deux réunions de famille.

“Donc, même si cela a été une étape importante, je pense qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

«L’idée qu’Harry va soudainement revenir à la façon de penser de William et vice versa, je pense que c’est un moyen de s’en sortir.

“Je pense qu’il faut plus de conversations.”

LIRE LA SUITE: “ Rien de tel ” La lettre personnelle du prince Harry à Charles démystifiée

Elle a poursuivi: «Il y a clairement encore beaucoup de souffrance, beaucoup de ressentiment et une certaine méfiance je pense sur les deux parties.

“Donc, c’est tôt mais je pense que l’espoir est que viendra juillet, quand nous espérons voir les frères se lever à nouveau épaule par épaule pour dévoiler la statue à la mémoire de leur mère, que la relation sera plus forte et dans un meilleur endroit . “

L’expert a également donné un aperçu du dévoilement de la statue de la princesse Diana en juillet et de la question de savoir si une visite de Meghan Markle pouvait être attendue.

Mme Nicholl a déclaré à ET: “Le dévoilement de la statue de Diana va être une date importante.”

Le rédacteur royal a poursuivi: “Mais, bien sûr, elle était en retard avec sa première grossesse, Archie était en retard d’une semaine alors elle est en retard cette fois-ci.

«Je pense que cela exclut vraiment tout voyage long-courrier au Royaume-Uni.

«Mais c’est vraiment l’espoir qu’Harry sera là et je pense que tout le monde espère que nous verrons les frères épaule par épaule pour dévoiler cette statue en mémoire de leur mère.

«Diana leur a toujours dit: ‘Les garçons, restez toujours proches, ne vous disputez jamais’.

“Elle serait dévastée que ce soit ce qui s’est passé et elle voudrait qu’ils soient là ensemble pour ce dévoilement de la statue en son honneur.”