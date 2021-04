Prince William: l’oncle de Kate se souvient que Duke avait «préparé des tasses de thé» lors de leur première rencontre | Royal | Nouvelles

Et il s’avère maintenant que le duc de Cambridge est un coup de main pour préparer une bonne tasse de thé. Gary Goldsmith, oncle de la duchesse de Cambridge, a renversé les haricots sur OK! Magazine sur la première fois qu’il a rencontré le prince William. Il a été invité chez les Middleton et a été accueilli par une scène de bonheur domestique quotidien.

M. Goldsmith a déclaré: «La première fois que j’ai rencontré William, c’était chez Carole et Mike.

« Catherine cuisinait et William préparait des tasses de thé. »

L’oncle de Kate a décrit le mariage de sa nièce avec le futur roi d’Angleterre comme un « conte de fées au-delà des contes de fées ».

Il a expliqué: «Nous venons d’un stock très modeste.

« Mon père était peintre et décorateur, maman était comptable et leur petite-fille aînée était à l’abbaye de Westminster sur le point d’épouser le futur roi de ce pays. »

M. Goldsmith n’a aucun doute que le couple est la personne idéale pour la nation.

LIRE LA SUITE: Le prince William est parti « sous le choc » après le « coup bon marché » du prince Harry

Le grand moment est arrivé lors d’un voyage au Kenya en octobre 2010 alors que le couple profitait d’une retraite de vacances près du mont Kenya.

Le prince William révélera plus tard qu’il portait la bague de fiançailles en saphir et diamant de sa mère dans son sac à dos pendant trois semaines avant de proposer.

Kate a qualifié le moment de «très romantique» et a admis que la proposition était venue comme un «choc total».