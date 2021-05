prince william news : Alex Salmond fustige la rencontre du prince William avec Gordon Brown | Royale | Nouvelles

Le futur roi et épouse Kate, la duchesse de Cambridge, a rencontré M. Brown – un homme politique pro-unioniste – lors d’une visite en Écosse la semaine dernière. Mais le politicien de plus en plus fou a omis de mentionner que le duc et la duchesse de Cambridge ont également rencontré le chef du SNP Nicola Sturgeon au cours de la même tournée.

M. Salmond – qui a créé le parti marginal Alba après s’être brouillé de façon spectaculaire avec le SNP – a même accusé les dirigeants pro-britanniques de «désespoir unioniste sans scrupules» en essayant de recruter la famille royale pour faire campagne pour rester au Royaume-Uni.

Dans une diatribe bizarre, il a déclaré: “Tout ce que le prince William pensait qu’il faisait en acceptant une confab avec Gordon Brown juste au moment où il organisait sa dernière campagne pour le syndicat …

“Nous ne devrions pas hésiter à voir de cette réunion, une préparation unioniste pour tenter de persuader une monarchie constitutionnelle d’intervenir dans un débat constitutionnel qui devrait être laissé au peuple.”

Il a ajouté : « Il serait très sage que la famille royale suive l’exemple de la reine au cours de son long règne, pour maintenir la monarchie au-dessus de la politique.

Il n’a fait aucune mention de la politique et a adopté une approche vieille de plusieurs décennies, maintenue par la royauté, consistant à rester strictement neutre dans toutes les questions politiques.

Mais ses tentatives flagrantes de neutralité et sa rencontre avec l’actuel Premier ministre écossais – qui réclame vocalement un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise – n’ont rien fait pour apaiser M. Salmond.

Il a déclamé: «En 2014, David Cameron a fait une tentative désespérée et infructueuse d’entraîner la reine dans la politique.

« La réunion de Brown montre un manque de jugement des deux côtés, mais le même degré de désespoir unioniste sans scrupules.

«L’équipe d’indépendance devrait en prendre note.»

Malgré le lancement d’Alba en grande pompe avant les élections de mai à Holyrood, il n’a pas réussi à toucher l’électorat écossais.

Il n’a remporté aucun MSP dans le sondage et ses deux seuls députés en exercice ont fait défection du SNP.

Le SNP de Mme Sturgeon – autrefois dirigé par M. Salmond – a quant à lui maintenu son leadership en tant que plus grand parti à Holyrood bien qu’il n’ait pas atteint une majorité globale au Parlement écossais.