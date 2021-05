Prince William se détend avec une pinte et des secouristes lors de la finale de la Coupe écossaise | Royal | Nouvelles

Le duc, 38 ans, a fait preuve de calme en discutant des pressions liées au travail en première ligne pendant la pandémie tout en regardant la finale de la Coupe écossaise à la télévision. La victoire 1-0 de St Johnstone sur Hibs a marqué la fin d’une autre semaine mouvementée pour le futur roi.

Un tweet sur le compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge a déclaré: “La configuration finale de #ScottishCup!

«Profitant de cette occasion pour remercier les intervenants d’urgence pour leur dévouement et leur engagement au cours de la dernière année.»

Richard Palmer, correspondant royal du Daily Express, était au pub The Cold House.

Il a déclaré: «Le prince William regardant St Johnstone battre Hibs 1-0 lors de la finale de la Coupe d’Écosse à la télévision à Édimbourg.

«Il discutait avec les premiers intervenants et leurs familles à The Cold House pour leur dire merci pour leur travail acharné et leurs sacrifices pendant la pandémie.

Jeudi, William a condamné la BBC après qu’une enquête a révélé que le diffuseur avait dissimulé “le comportement trompeur” du journaliste Martin Bashir.

M. Bashir s’est avéré être en «violation grave» des directives de la BBC lorsqu’il a falsifié des relevés bancaires et les a montrés à Earl Spencer, le frère de Diana.

Il a utilisé la situation pour avoir accès à la princesse avant l’interview très controversée de Panorama de 1995.

C’est à l’Université de St Andrews en 2001 qu’il a rencontré Kate Middleton à l’âge de 18 ans.

Mais c’est à Balmoral, le domaine de l’Aberdeenshire appartenant à la reine Elizabeth II, qu’il a appris le destin tragique de Diana en 1997.

Le duc de Cambridge, également connu sous le nom de comte de Strathearn en Écosse, a déclaré: «J’étais à Balmoral quand on m’a dit que ma mère était décédée.

«Toujours sous le choc, j’ai trouvé refuge dans le service à Crathie Kirk le matin même et dans les jours sombres de chagrin qui ont suivi, j’ai trouvé réconfort et réconfort dans le plein air écossais.

«En conséquence, le lien que je ressens avec l’Écosse sera à jamais profond.

«A côté de ce douloureux souvenir, il y a une grande joie car c’est ici en Écosse il y a 20 ans cette année que j’ai rencontré Catherine pour la première fois.