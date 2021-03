Prince William vs Prince Harry: «Les rancunes et les blessures s’accumulent» menacent la réunion royale | Royal | Nouvelles

Le prince William et le prince Harry ont eu des entretiens «non concluants» à la suite de l’interview à la bombe du duc et de la duchesse de Sussex avec l’animatrice du talk-show Oprah Winfrey début mars. On pensait que les frères étaient sur le point de se réunir après que leur relation se soit détériorée, mais l’interview a mis en doute la réconciliation. La biographe royale Anna Pasternak a déclaré à Fox News: « Compte tenu de ce qui a été diffusé dans l’arène publique, les frères et la famille semblent assez fragiles pour le moment.

« Mais il est clair qu’ils ont désespérément besoin de guérison alors qu’ils se préparent à se tenir côte à côte en l’honneur de leur mère.

« Et je pense que les rancunes et les blessures semblent s’accumuler des deux côtés et élargir le fossé entre les frères, au lieu de le réduire. »

Le prince Harry devait retourner au Royaume-Uni au début de l’été pour célébrer le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg en juin et assister plus tard au dévoilement de la statue de la princesse Diana au palais de Kensington.

Mais avec les restrictions de voyage toujours en place sur les voyages entre les États-Unis et le Royaume-Uni, et Meghan Markle qui doit livrer le deuxième enfant du couple cet été, les plans du duc de Sussex pourraient encore être obligés de changer.

JUSTE IN: La mère de la reine craignait que la princesse Diana ne devienne « un autre Wallis Simpson » pour la famille royale

La déclaration disait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très appréciés.»

Le prince William a brièvement rompu avec la réponse préférée de la reine lorsqu’on lui a demandé si la famille royale était «raciste», ce à quoi il a simplement répondu: «Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste».