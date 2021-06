Princesse Anne : un mystère entoure la visite royale en hélicoptère à Bristol | Royale | Nouvelles

Des rumeurs ont circulé dans l’après-midi alors que l’hélicoptère Royal atterrissait sur un terrain de sport de la ville. La vidéo montre l’hélicoptère bordeaux en vol stationnaire avant de se réorienter et d’atterrir à côté du centre sportif de Lockleaze.

Le résident Lucas Amorim a capturé les images avant les Gloucestershire Awards in Adversity pour 2021, qui se dérouleront à l’intérieur de l’installation sportive.

Quelques jours avant l’événement de 17 heures, le lauréat du prix Nels Kitchen a annoncé qu’un “invité VIP spécial” serait présent.

Dans un article sur Facebook, la société de restauration a déclaré : « Nels Kitchen (moi-même et mon mari Nick) avons été nominés et sélectionnés comme lauréat des Gloucestershire Awards in Adversity 2021, en relation avec le travail que nous avons effectué pendant COVID, en particulier en relation à la nourriture et aux livraisons que nous avons produites en rapport avec les repas scolaires.

« Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées pour nous aider à y parvenir !

“Nous assistons à une cérémonie de remise des prix mercredi dans nos plus belles tenues lol car nous rencontrerons un invité VIP spécial (je ne sais pas qui) !!!!”

Lorsqu’on leur a demandé plus tard si l’invité mystère était la princesse royale, ils ont semblé confirmer que c’était le cas en écrivant: “Oui, notre invité VIP était la princesse Anne.”

Des témoins oculaires pensent avoir vu la princesse Anne sortir de l’hélicoptère.

La femme étonnamment similaire portait une tenue jaune et grise et portait un sac à main noir.

La page des récompenses indique : « Pendant une période sans précédent, GRFU a voulu reconnaître ceux qui sont allés au-delà depuis mars dernier, pour engager les membres de leur équipe/club, soutenir la communauté au sens large et/ou initier et soutenir la collecte de fonds.

« Nous remercions tous ceux qui ont proposé leur candidature et sommes ravis de lister les candidatures de cette année. »

L’hélicoptère royal, connu sous le nom de Queen’s Helicopter Flight, fait partie du Royal Travel Office de Buckingham Palace et est normalement basé à RAF Odiham.

Express.co.uk a contacté la famille royale pour commentaires.