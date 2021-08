Princesse Diana: John Travolta parle d’une danse spéciale – “Toute la pièce est nettoyée” | Royale | Nouvelles

Dans un clip exclusif pour l’émission spéciale In Their Own Words: Diana, Princess of Wales, qui sera diffusée dimanche sur PBS en Amérique, Travolta a réfléchi à sa célèbre danse avec Diana. La danse a eu lieu lors d’une visite royale à la Maison Blanche avec le président Ronald Reagan en 1985.

Travolta a déclaré qu’il était allé “avec une attitude très humble au dîner parce qu’il sentait qu’il était un extra dans une salle de personnes très importantes”.

L’historienne royale Kate Williams a commenté la danse: “Lorsque Diana est allée en Amérique en 1985, cela a cimenté sa place sur la scène mondiale. Elle n’était plus cette jeune fille naïve. “

Elle a poursuivi: “C’était une énorme célébrité, la femme la plus célèbre du monde. Di-mania s’est propagée de Grande-Bretagne à travers le monde, puis elle a conquis le monde.”

La première dame Nancy Reagan a participé à la réalisation de la danse entre Travolta et la princesse Diana.

Nancy Reagan s’est approchée de Travolta en lui disant : « La princesse, son fantasme est de danser avec toi. Voudrais-tu danser avec elle ce soir ?'”

Travolta a répondu: “Eh bien, bien sûr.”

Travolta était nerveux à l’idée d’approcher la princesse de Galles.

Il a déclaré: “Mon cœur commence à s’emballer, vous savez, et je lui tape sur l’épaule et elle se retourne et me regarde et elle avait ce genre de creux timide du menton qu’elle a fait, et elle a levé les yeux vers moi. “

Debbie Frank, une amie de Diana, commente lors de l’émission spéciale sur Diana : « Elle n’a jamais renoncé à son mariage en fait. Elle voulait être cette grande équipe avec Charles. Elle voulait avoir plus d’enfants avec Charles, et il ne voulait pas avoir plus d’enfants.