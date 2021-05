Princesse Diana news: Netflix prévoit un documentaire sur un membre de la famille royale | Royal | Nouvelles

Diana a enregistré des heures de bande pour aider Andrew Morton à écrire son livre de 1992 Diana: Her True Story. Une grande partie de ces informations n’a jamais été mise à la disposition du public jusqu’à présent.

Selon le Daily Mail, Netflix prévoit de faire un nouveau documentaire en utilisant ces bandes pour marquer le 25e anniversaire de la mort tragique de Diana en 1997.

Ce sera une suite de Diana: In Her Own Words, un documentaire publié par le géant du streaming en 2017.

Dans l’audio, cela incluait Diana a déclaré qu’elle avait tenté de provoquer une fausse couche alors qu’elle était enceinte du prince William en se jetant en bas.

Elle a également allégué que le prince Charles espérait que le prince Harry serait une fille.

S’adressant au cinéaste du Mail, Tom Jennings, qui a réalisé Diana: In Her Own Words et travaille sur sa suite, a déclaré qu’il y aurait beaucoup de nouvelles révélations.

Il a commenté: «Il y a sept heures de cassettes que Diana a réalisées pour Morton.

«Nous nous sommes retrouvés dans notre film de deux heures [Diana: In Her Own Words] en utilisant seulement environ une heure d’entre eux.

«Nous parlons beaucoup de faire quelque chose pour l’année prochaine, qui est le 25e anniversaire du décès de Diana et aussi, par coïncidence, c’est le 30e anniversaire du livre d’Andrew Morton.

La cinquième saison, couvrant la période entre 1991 et 1997, débutera le tournage plus tard cette année.

Cela devrait dépeindre la relation détériorée de Charles avec Diana et sa liaison avec Camilla Parker-Bowles.

Selon The Sun, les membres de la famille royale étaient «furieux» des points de l’intrigue de la dernière saison.

En réponse, il y a eu des appels à Netflix pour ajouter un avertissement à la série soulignant sa nature fictive.

Cependant, la plate-forme de streaming insiste sur le fait qu’elle n’a pas besoin de faire de modifications.

Dans une déclaration de décembre 2020, il a déclaré: «Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame et nous sommes convaincus que nos membres comprennent que c’est une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques.

“En conséquence, nous n’avons aucun projet, et ne voyons aucun besoin, d’ajouter une clause de non-responsabilité.”

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a décrit l’émission comme «une œuvre de fiction magnifiquement produite» et a averti qu’elle pourrait induire les téléspectateurs en erreur.

En septembre dernier, il a été annoncé que Harry et Meghan, vivant actuellement en Californie, avaient signé un accord majeur avec Netflix.

Le couple produira des films, des documentaires et des émissions pour enfants pour le service de streaming.