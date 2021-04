Princesse Diana news: Royal a trouvé sa coupe de cheveux emblématique grâce à un styliste photoshoot | Royal | Nouvelles

La princesse de Galles avait l’habitude de définir les tendances dans les domaines de la mode et du style, devenant l’une des figures les plus importantes du XXe siècle. Cependant, c’est grâce à sa coiffeuse personnelle que la royale a trouvé sa coupe de cheveux la plus célèbre.

S’adressant à British Vogue, Sam Knight a raconté sa première rencontre avec Diana lors d’une séance photo pour le célèbre magazine.

M. Knight a déclaré: «La première fois que j’ai rencontré la princesse de Galles, c’était sur un tournage.

«Cette blonde aux longues jambes rebondit dans les escaliers, sourit et nous a tous fait fondre, et c’était la princesse Diana.

Lorsqu’il s’agissait de coiffer ses cheveux, M. Knight a opté pour la création d’un look impromptu.

Il a ajouté: « Je l’ai fait paraître court sous la tiare – je l’ai un peu simulé. »

Selon M. Knight, après la séance photo, Diana a demandé à M. Knight son opinion sur ses cheveux et comment il les couperait.

Il a dit: « J’ai dit: » Je couperais tout et recommencerais « .

«C’était le début des années 90 et c’était à l’époque que je faisais beaucoup de shows et de reprises et beaucoup de filles avaient les cheveux courts, et nous passions du grand frou-frou des années 80 au pointu, plus androgyne, business chic des années 90. «