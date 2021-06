Princesse Diana | Royale | Nouvelles

Écrivant dans The Sun dimanche, Mme Seward a déclaré que la princesse “avait glissé dans un rire” après avoir fait ce commentaire inquiétant.

Le biographe a ensuite déclaré: “(Diana) pensait même que le prince Charles la voulait à l’écart et avait écrit une note en disant autant et a même suggéré que Camilla était un leurre et qu’il voulait que la voie soit libre pour épouser la nounou de leurs enfants Tiggy Legge-Bourke.

«Mais maintenant, un an plus tard, elle savait que toutes ses peurs semblaient stupides et elle était pleine de vie et vive, positive et à l’aise. Par nature, elle était une personne incroyablement peu sûre d’elle.

“C’était l’un de ses plus gros problèmes – elle ne perdrait jamais l’habitude de baisser les yeux quand elle parlait de sa voix argentée de petite fille, mais elle semblait plus à l’aise avec elle-même.”