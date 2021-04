Princesse Eugénie baby news: Comment Queen a pu secrètement rencontré le fils d’Eugénie | Royal | Nouvelles

La princesse Eugénie, 31 ans, et son mari Jack Brooksbank vivent au Frogmore Cottage à Windsor depuis avant Noël. La résidence royale est prêtée au couple par Meghan Markle, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans, désormais basés aux États-Unis. Eugénie et Jack ont ​​accueilli leur bébé August Philip Hawke dans le monde le 9 février et maintenant les restrictions de verrouillage ont été assouplies La reine Elizabeth II, 94 ans, a peut-être secrètement rencontré son neuvième arrière-petit-enfant.

Frogmore Cottage est à une courte distance du château de Windsor où la reine et le prince Philip, 99 ans, ont été basés tout au long de la pandémie.

Après que les restrictions de verrouillage aient été assouplies en Angleterre, permettant à jusqu’à six personnes de se rencontrer à l’extérieur, la reine s’est peut-être rendue à Frogmore pour rencontrer Baby August avec Eugénie pour une promenade dans le parc.

Le Vendredi saint, les fans royaux ont été ravis de voir de nouvelles photos du prince Charles, 72 ans, et de la reine posant pour des photos impromptues lors d’une promenade dans le parc de Frogmore House, juste en face de Frogmore Cottage.

Alors que les photos ont été prises le 23 mars, elles n’ont été rendues publiques que le vendredi saint comme une manière spéciale de marquer la fête chrétienne.

LIRE LA SUITE: La princesse Eugénie peut passer Pâques avec Béatrice, Andrew et Fergie

Le palais de Kensington a tweeté un GIF animé d’un œuf de Pâques en chocolat avec le message: « Je vous souhaite à tous de bonnes et bonnes fêtes de Pâques. »

La princesse Eugénie et Jack passeront probablement Pâques avec leur famille chez le prince Andrew, 61 ans, et chez Sarah Ferguson, 61 ans, qui abrite la loge royale.

Alors qu’Andrew et Fergie auraient bouillonné avec Eugénie pour donner un coup de main à la garde d’enfants, le week-end de Pâques pourrait être la première fois qu’elle a pu voir sa sœur la princesse Béatrice, 32 ans, depuis des semaines.

Beatrice vit à Londres avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi et a été empêchée de voir Eugénie par des restrictions de verrouillage.

Maintenant que les règles du COVID-19 ont été assouplies, Beatrice pourra enfin rencontrer son nouveau neveu August.

Le 11 août est aligné sur le trône et bien qu’il n’ait pas de titre royal, il devrait avoir un baptême traditionnel.

La cérémonie pourrait avoir lieu à la chapelle Frogmore à Windsor, où Eugénie et Jack se sont mariés en octobre 2018.