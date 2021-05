Princesse Latifa photographiée vivante: première observation depuis la vidéo affirmant qu’elle était une «otage» | Monde | Nouvelles

Une photo montre la princesse vivante dans un centre commercial de Dubaï. La royale avait affirmé qu’elle était prise en otage par son père en février, dans un clip vidéo inquiétant qu’elle avait envoyé aux mêmes diffuseurs britanniques.

Le cheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, le dirigeant de Dubaï, a constamment nié ces allégations et a déclaré qu’elle était en sécurité et en bonne santé.

La photo publiée sur la plateforme de médias sociaux Instagram semble avoir été prise dans le Mall of the Emirates à Dubaï.

Des masques faciaux sont visibles sur la table, ce qui suggère que la photo a été prise au cours des 18 derniers mois.

La photo est apparue sur le profil Instagram shinnybryn il y a deux jours.

Certains utilisateurs d’Instagram ont commenté avec des emojis de cœur sous la photo.

L’un a ajouté: “Elle est enfin sortie, c’est fabuleux à voir xxx”

La fille du souverain de Dubaï a utilisé un téléphone de contrebande pour enregistrer des vidéos affirmant qu’elle était prise en otage en février.

On croyait que la princesse Latifa était l’otage de son père, le souverain de Dubaï, et on ne savait pas où elle se trouvait.

Dans une vidéo d’avril 2019, elle dit: “Je suis donc dans une villa. Je suis une otage. Cette villa a été transformée en prison.

«Toutes les fenêtres sont barrées, je ne peux ouvrir aucune fenêtre.

“Il y a cinq policiers à l’extérieur et deux policières à l’intérieur de la maison et je ne peux même pas sortir pour prendre l’air.”

Elle a poursuivi: «Je fais cette vidéo depuis une salle de bain car c’est la seule pièce avec une porte que je peux verrouiller.

Elle a poursuivi: «Je ne sais pas vraiment si je vais survivre à cette situation.

«La police m’a menacé de me retrouver en prison toute ma vie et de ne plus jamais revoir le soleil.»

L’Organisation des Nations Unies a annoncé qu’elle soulèverait la détention de la princesse Latifa auprès des autorités des Émirats arabes unis.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré à l’époque que le cas de la princesse Latifa était “préoccupant” et que les photos d’elle sont “très pénibles”, ajoutant que les gens veulent voir “qu’elle est bien vivante”.

La princesse Latifa, 35 ans, est la fille de l’un des hommes les plus riches du monde, le cheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum.

Elle n’est qu’un de ses 25 enfants.

On ne sait pas grand-chose de la princesse à part sa tentative de fuite du pays.

Elle a tenté de s’échapper en 2018, mais aurait été retrouvée par les hommes de son père sur un yacht au large des côtes de l’Inde et serait retournée contre son gré à Dubaï.

Dubaï et les Émirats arabes unis ont précédemment déclaré qu’elle était en sécurité sous la garde de sa famille.

Les Émirats arabes unis ont subi une pression intense pour révéler où se trouvait la princesse Latifa après que ses amis aient révélé les informations sur sa détention à BBC Panorama.

Les Nations Unies enquêtaient sur sa disparition et ses allées et venues.