La fille aînée du prince Fumihito et de la princesse Kiko a perdu son statut royal pour épouser son mari, le roturier, Kei Komuro. Le couple a enregistré son mariage à Tokyo mardi après s’être retiré des rites d’un mariage royal traditionnel.

Leur mariage avait été retardé de trois ans, de nombreuses personnes étant opposées aux noces à travers le Japon.

Lors d’une conférence télévisée après le mariage, l’ancienne princesse a déclaré que son nouveau mari était « une personne inestimable ».

Elle a déclaré: « Pour nous, notre mariage était un choix nécessaire pour vivre tout en chérissant nos cœurs. »

Mako a poursuivi: « Nous avons été horrifiés, effrayés et attristés … car de fausses informations ont été considérées comme des faits et que des histoires sans fondement se sont répandues. »

Son mari a ajouté: « J’aime Mako. Je ne vis qu’une fois et je veux le passer avec quelqu’un que j’aime.

« J’espère avoir une famille chaleureuse avec Mako-san, et je continuerai à tout faire pour la soutenir. »

L’ancienne princesse se remet d’une forme de trouble de stress traumatique qu’elle a développé après avoir vu une couverture négative de leur mariage et des attaques contre son mari.

De nombreux rapports se sont concentrés sur la mère du marié et sur la question de savoir si une grosse somme d’argent qu’elle a reçue de son ancien fiancé était un prêt ou un cadeau.

LIRE LA SUITE: Pourquoi la princesse Mako du Japon a « snobé » 1 million de livres sterling pour le mariage

Cela est dû à une loi exigeant un seul nom de famille par couple marié.

Selon l’Agence de la maison impériale, le document de mariage du couple a été soumis mardi par un responsable du palais.

Mako a refusé un paiement de 140 millions de yens (892 473,66 £) auquel elle avait droit pour avoir quitté la famille impériale, ont déclaré des responsables du palais.

Elle est le premier membre de la famille impériale depuis la Seconde Guerre mondiale à ne pas recevoir de paiement et a choisi de le faire en raison des critiques du mariage.

On pense que le couple déménagera à New York pour commencer leur vie ensemble.

Mako a déclaré: « Il y aura différents types de difficultés au début de notre nouvelle vie, mais nous marcherons ensemble comme nous l’avons fait dans le passé. »

Elle a ajouté: « J’espère sincèrement que notre société sera un endroit où plus de gens pourront vivre et protéger leur cœur avec l’aide chaleureuse et le soutien des autres. »

En raison de la loi sur la maison impériale au Japon, seul un homme peut accéder au trône.

Les femmes membres de la famille impériale doivent renoncer à leur titre royal si elles épousent un roturier.

Cependant, cette règle ne s’applique pas aux hommes nés dans la royauté.